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Фотофакт

Не только когда, но и как

По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон

Павел Коротенко
2 февраля 2017 Просмотров: 193 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

К одному из участковых офицеров полиции, который обходил вверенную территорию, обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его сосед хранит дома гранату. Проведенная проверка подтвердила правдивость этой информации, говорится в сообщении пресс-службы Славянского горотдела полиции.

При проведении санкционированного обыска в указанном домостроении правоохранители обнаружили довольно пестрый набор: среди вещей в спальне они нашли 7 сигнальных ракет, в куче мусора под кухонным столом - гранату Ф-1. Кроме того, по комнатам были разбросаны комплекты камуфлированной формы и противогазы. Несколько выделялся из «милитаризированного» комплекта стоявший в спальне 40-литровый бидон браги и  стеклянные бутылки, заполненные самогоном.

Как рассказал хозяин дома, форму и боеприпасы он нашел в 2014 году в районе Славкурорта. Зачем хранил их, мужчина внятно не рассказал, по его словам, руководствовался мотивом «а вдруг пригодится». Степень достоверности этого заявления предстоит установить сотрудникам полиции.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу, в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что грозит ему лишением свободы на срок до 7 лет.

Дополнительным «бонусом» для нарушителя стал административный протокол по ст. 176  КУоАП (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его производства), грозящий штрафом от 3 до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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К одному из участковых офицеров полиции, который обходил вверенную территорию, обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его сосед хранит дома гранату. Проведенная проверка подтвердила правдивость этой информации, говорится в сообщении пресс-службы Славянского горотдела полиции.

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