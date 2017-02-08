В стиле «лихих 90-х»: молодчики в масках ударили жертву молотком

В квартиру, где проживала одинокая женщина, ворвались трое неизвестных в капроновых чулках на головах. Ударив хозяйку по голове молотком, они перерыли жилье в поисках наживы. «Добычей» злоумышленников стали 250 грн. - такие детали произошедшего на днях преступления сообщает пресс-служба Славянского ГО НП.

В правоохранительные органы о случившемся сообщили соседки потерпевшей, которая постучала им в стену палкой для ходьбы. Обычно таким образом 84-летняя пенсионерка просила их по-соседски помочь, но в этот раз они застали женщину окровавленной. Быстро сориентировавшись, славянцы позвонили в скорую помощь и городской отдел полиции.

Прибыв на место, полицейские опросили жертву и выяснили, что, не смотря на шоковое состояние, женщина все-таки запомнила приметы грабителей. По ее словам, среди грабителей была одна женщина. Опираясь на полученные сведения, оперативники меньше чем через час установили, что один из нападавших - живущий рядом 55-летний мужчина, ранее уже судимый.

Сотрудникам полиции задержанный рассказал, что со своими сообщниками он знаком всего несколько дней. Решение ограбить одинокую пенсионерку у них возникло во время застолья, когда закончилось спиртное. К «операции» готовились основательно: распределили роли, обговорили детали, замаскировались.

В квартиру жертвы они постучались около 20:00, когда дверь открылась, злоумышленники ворвались в жилище и потребовали от хозяйки отдать им деньги и золотые украшения. При этом один из нападавших ударил ее по голове молотком. Завершился криминальный эпизод тем, что, захватив найденные 250 грн., шайка ретировалась. Нанесенная женщине травма оказалась, к счастью, не смертельной. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. На этапе досудебного расследования происшествие квалифицируется по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Славянский горотдел полиции продолжает розыск двух сбежавших злоумышленников. Один из них - ранее судимый 39-летний житель Славянска Минир Николаевич Фарима (на фото). Личность третьей фигурантки устанавливается. Руководство Славянского ГО просит всех граждан, владеющих информацией, которая поможет задержать нападавших, сообщить ее по телефонам: 102 или 0-800-505-102 (бесплатно с мобильных и стационарных), 066-153-49-33, (06262) 2-41-97, 3-56-37, 3-44-07. Конфиденциальность гарантирована.