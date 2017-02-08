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Фотофакт

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Пять лет за любовь к «русскому миру»

Светлана Вьюниченко
8 февраля 2017 Просмотров: 12 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянский горрайонный суд вынес приговор в отношении двух жителей района, распространявших антиукраинские призывы 
в соцсетях. Поборники «русского мира» проведут за решеткой по пять лет.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на судебных слушаниях установили, что история началась еще в феврале 2014 года. Именно тогда два молодых человека - 1993 и 1994 годов рождения - создали в социальной сети «Вконтакте» несколько групп. Размещались там публикации антиукраинской направленности и материалы в поддержку «Д/ЛНР». 

Деятельность «блогеров» сотрудники СБУ пресекли лишь в апреле 2015 года. По ходатайству прокуратуры время, пока шло следствие, парни провели под арестом. 

Суд признал молодых людей виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). И хотя свою вину подсудимые не признали, ближайшие пять лет они будут учиться любить Родину в местах лишения свободы.

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Комментарии к статье «Пять лет за любовь к «русскому миру»»

Славянский горрайонный суд вынес приговор в отношении двух жителей района, распространявших антиукраинские призывы 
в соцсетях. Поборники «русского мира» проведут за решеткой по пять лет.

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