Пять лет за любовь к «русскому миру»

|8 февраля 2017
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Славянский горрайонный суд вынес приговор в отношении двух жителей района, распространявших антиукраинские призывы
в соцсетях. Поборники «русского мира» проведут за решеткой по пять лет.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на судебных слушаниях установили, что история началась еще в феврале 2014 года. Именно тогда два молодых человека - 1993 и 1994 годов рождения - создали в социальной сети «Вконтакте» несколько групп. Размещались там публикации антиукраинской направленности и материалы в поддержку «Д/ЛНР».
Деятельность «блогеров» сотрудники СБУ пресекли лишь в апреле 2015 года. По ходатайству прокуратуры время, пока шло следствие, парни провели под арестом.
Суд признал молодых людей виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). И хотя свою вину подсудимые не признали, ближайшие пять лет они будут учиться любить Родину в местах лишения свободы.
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• Славянцы отправили в Авдеевку два грузовика гуманитарной помощи
• Чаще всего славянцев волнуют проблемы соцзащиты
• В Славянске намечается массовый демонтаж билбордов
• В библиотеке, музее и СЮТе отключали свет
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• «Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»
• Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся
• Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах
• Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен
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• Славянцы помнят о погибших в АТО
6 февраля 2017
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Славянский горрайонный суд вынес приговор в отношении двух жителей района, распространявших антиукраинские призывы
в соцсетях. Поборники «русского мира» проведут за решеткой по пять лет.