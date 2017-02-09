|9 февраля 2017
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Экс-мэру Славянска Неле Штепе продлили срок содержания под стражей до 2 апреля. Такое решение на подготовительном заседании вынес Коминтерновский районный суд Харькова, куда было перенесено слушание громкого дела. Отметим, что решение о продлении ареста было принято за 2,5 часа до срока его истечения.
Заседание, состоявшееся 3 февраля, длилось более 9 часов. За это время подсудимой дважды вызывали скорую помощь. Первая бригада определила, что показаний к срочной госпитализации не имеется. Медики, приехавшие во второй раз, диагностировали у Штепы высокое давление и рекомендовали направить ее в стационар.
Также в суде защита бывшей славянской градоначальницы заявила ходатайство об отводе судейской коллегии и прокуроров. Кроме того, адвокат Штепы Дмитрий Марченко утверждает, что определение о продлении срока содержания под стражей вынесли с процессуальными нарушениями. Например, в ходатайстве, поданном прокуратурой, не изменили даже название суда, он так и остался «Червонозаводским».
Происходящее Марченко назвал «полным беспределом» и отметил, что защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушения, допущенные в ходе подготовительного заседания.
Добавим, что подготовительное заседание суда будет продолжено 15 февраля.
Напомним, что Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.
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Комментарии к статье «Неле Штепе стало плохо в зале суда»
Экс-мэру Славянска Неле Штепе продлили срок содержания под стражей до 2 апреля. Такое решение на подготовительном заседании вынес Коминтерновский районный суд Харькова, куда было перенесено слушание громкого дела. Отметим, что решение о продлении ареста было принято за 2,5 часа до срока его истечения.