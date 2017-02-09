|9 февраля 2017
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По информации пресс-службы Славянского ГО, двое жителей Львовской области стали жертвами аферистов, купившись на сообщение о выигрыше автомобиля «Шкода». Установлено, что деньги мошенники снимали в банкоматах Славянска.
Фигурантом первого эпизода стал 30-летний житель города Дрогобыч. Получив сообщение о «счастливом выигрыше», он поверил в свое везение и согласился выплатить «операторам компании» не только 1% от стоимости авто, но и другие платежи. Общая сумма ущерба оценивается в 73,5 тыс. грн. Примечательно, что уже в процессе выплат, мужчина начал сомневаться в добропорядочности контрагентов, но продолжал платить, «как под гипнозом, и не мог остановиться».
Через некоторое время в аналогичную ситуацию попала жительница города Стрый. Получив смс-сообщение о неожиданной удаче, она связалась с «операторами» и, следуя их указаниям, перечислила на счет 5,5 тыс. грн. В этот же день ей предложили оплатить «доставку и юридические услуги», потребовав еще 10,5 тыс. грн. После того, как женщина отказалась вносить какие-либо новые платежи, мошенники прервали разговор и больше на связь с ней не выходили.
Как установили сотрудники службы противодействия киберпреступлениям, все платежи снимались с банкоматов, расположенных на территории Славянска. В настоящее время данные факты занесены Славянским горотделом полиции в журнал единого учета - для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения согласно действующего законодательства.
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Комментарии к статье «Славянские мошенники «обули» жителей Львовской области»
По информации пресс-службы Славянского ГО, двое жителей Львовской области стали жертвами аферистов, купившись на сообщение о выигрыше автомобиля «Шкода». Установлено, что деньги мошенники снимали в банкоматах Славянска.