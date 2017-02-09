Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000

В данной статье уголовного кодекса речь идет о злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, чиновник, в соответствии со своими служебными обязанностями, заключал договоры с физическими и юридическими лицами о предоставлении услуг в сфере инжниринга, геологии и геодезии. «Набив руку», смекалистый госслужащий зарегистрировался как частный предприниматель и продолжал предоставлять те же услуги, но уже работая на свой карман. Поскольку все договоры он проводил через свое предприятие, то и доходы соответственно оставлял себе.

Результатом злоупотребления служебным положением стал материальный ущерб, причиненный Донецкому региональному филиалу госземкадастра, а в его лице - и государству. Размер ущерба определен в 400 тыс. грн. Продолжается досудебное следствие.

Добавим, что ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности.