Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000

|9 февраля 2017
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Славянская городская прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины начальнику Славянского районного производственного отдела ГП «Центр государственного земельного кадастра».
В данной статье уголовного кодекса речь идет о злоупотреблении служебным положением.
Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, чиновник, в соответствии со своими служебными обязанностями, заключал договоры с физическими и юридическими лицами о предоставлении услуг в сфере инжниринга, геологии и геодезии. «Набив руку», смекалистый госслужащий зарегистрировался как частный предприниматель и продолжал предоставлять те же услуги, но уже работая на свой карман. Поскольку все договоры он проводил через свое предприятие, то и доходы соответственно оставлял себе.
Результатом злоупотребления служебным положением стал материальный ущерб, причиненный Донецкому региональному филиалу госземкадастра, а в его лице - и государству. Размер ущерба определен в 400 тыс. грн. Продолжается досудебное следствие.
Добавим, что ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности.
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Славянская городская прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины начальнику Славянского районного производственного отдела ГП «Центр государственного земельного кадастра».