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Фотофакт

Гуманный птичий общепит

Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000

Светлана Вьюниченко
9 февраля 2017 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянская городская прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины начальнику Славянского районного производственного отдела ГП «Центр государственного земельного кадастра». 

В данной статье уголовного кодекса речь идет о злоупотреблении служебным положением. 

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, чиновник, в соответствии со своими служебными обязанностями, заключал договоры с физическими и юридическими лицами о предоставлении услуг в сфере инжниринга, геологии и геодезии. «Набив руку», смекалистый госслужащий зарегистрировался как частный предприниматель и продолжал предоставлять те же услуги, но уже работая на свой карман. Поскольку все договоры он проводил  через свое предприятие, то и доходы соответственно оставлял себе. 

Результатом злоупотребления служебным положением стал материальный ущерб, причиненный Донецкому региональному филиалу госземкадастра, а в его лице - и государству. Размер ущерба определен в 400 тыс. грн. Продолжается досудебное следствие.

Добавим, что ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности.

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Комментарии к статье «Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000»

Славянская городская прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины начальнику Славянского районного производственного отдела ГП «Центр государственного земельного кадастра». 

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