На блокпосту возле Славянска изъяли карабин

Славянский горотдел полиции продолжает борьбу с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба подразделения. Один из таких фактов был зафиксирован 10 февраля на расположенном вблизи Славянска блокпосту.

Около 16:00 полицейские Славянского ГО, совместно с сотрудниками областного главка, остановили для проверки микроавтобус «Рено трафик», который двигался в направлении Харькова. При осмотре в салоне автомобиля правоохранители обнаружили охотничий карабин «Форт». По просьбе полицейских хозяйка оружия, 34-летняя жительница Хмельницкой области, предъявила документы на владение огнестрельной единицей. С документами все оказалось в порядке. Однако внимание силовиков привлекла деталь – на карабине были заметны следы механической переделки, что изменило тактико-технические характеристики оружия.

Поскольку это является нарушением профильного законодательства, карабин у владелицы изъяли. На этапе предварительного следствия событие квалифицируется по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывоопасных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Санкция статьи регламентирует наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Следственные действия продолжаются.