В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных

|17 февраля 2017
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На сайте Генеральной прокуратуры Украины появилось сообщение о задержании члена незаконных вооруженных формирований, который приехал на подконтрольную Украине территорию для того, чтобы получить пенсию.
Как говорится в сообщении, боевика, обоснованно подозреваемого в жестоком отношении к заложникам, 10 февраля задержали сотрудники Службы безопасности. Следствием установлено, что в ряды НВФ он вступил в Славянске весной 2014 года. С августа по декабрь 2014 года, пребывая в рядах незаконного вооруженного формирования, задержанный осуществлял охрану и конвоирование пленных военнослужащих ВСУ, которые содержались в здании СБУ Донецкой области. При этом указывается, что вместе с другими террористами он грубо нарушал принципы Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Пользуясь беззащитным положением плененных граждан и отсутствием у них возможности самозащиты, боевик применял к ним физическое насилие: наносил побои, истязал, грозил убийством, а также совершал другие действия, угрожавшие жизни и здоровью потерпевших. На сегодняшний день известно об 11 военнослужащих ВСУ, пострадавших от его рук.
Цинизм ситуации заключается в том, что на подконтрольную Украине территорию боевик приехал, чтобы получить здесь пенсию.
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны против Украины) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны). Также к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Граждан, которые стали жертвами данного участника НВФ или были свидетелями его преступлений, просят немедленно обращаться к старшему следователю по особо важным делам Главной военной прокуратуры Сергею Шульгину (контактный телефон – (067) 676-12-79).
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• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
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16 февраля 2017
• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
• Славянскому музею подарили архивные документы
• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
• Где планируют ремонтировать дороги и тротуары
• На блокпосту возле Славянска изъяли карабин
• Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора
• Откуда взялся провал на Торской
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Комментарии к статье «В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных»
На сайте Генеральной прокуратуры Украины появилось сообщение о задержании члена незаконных вооруженных формирований, который приехал на подконтрольную Украине территорию для того, чтобы получить пенсию.