В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных

На сайте Генеральной прокуратуры Украины появилось сообщение о задержании члена незаконных вооруженных формирований, который приехал на подконтрольную Украине территорию для того, чтобы получить пенсию.

Как говорится в сообщении, боевика, обоснованно подозреваемого в жестоком отношении к заложникам, 10 февраля задержали сотрудники Службы безопасности. Следствием установлено, что в ряды НВФ он вступил в Славянске весной 2014 года. С августа по декабрь 2014 года, пребывая в рядах незаконного вооруженного формирования, задержанный осуществлял охрану и конвоирование пленных военнослужащих ВСУ, которые содержались в здании СБУ Донецкой области. При этом указывается, что вместе с другими террористами он грубо нарушал принципы Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Пользуясь беззащитным положением плененных граждан и отсутствием у них возможности самозащиты, боевик применял к ним физическое насилие: наносил побои, истязал, грозил убийством, а также совершал другие действия, угрожавшие жизни и здоровью потерпевших. На сегодняшний день известно об 11 военнослужащих ВСУ, пострадавших от его рук.

Цинизм ситуации заключается в том, что на подконтрольную Украине территорию боевик приехал, чтобы получить здесь пенсию.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны против Украины) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны). Также к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Граждан, которые стали жертвами данного участника НВФ или были свидетелями его преступлений, просят немедленно обращаться к старшему следователю по особо важным делам Главной военной прокуратуры Сергею Шульгину (контактный телефон – (067) 676-12-79).