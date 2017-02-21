Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

|21 февраля 2017
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В харьковском Коминтерновском районном суде 15 февраля состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Однако слушание пришлось отложить из-за неявки адвокатов подсудимой. Адвокаты не смогли явиться, поскольку были заняты на рассмотрении другого дела.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик. Следующее заседание назначено на 13 марта.
По словам Нели Штепы, адвокаты предупреждали о своей занятости еще на предварительных слушаниях 3 февраля. Более того, сама подсудимая просила назначить заседание позже 9 марта, поскольку она проходит лечение. Лечение назначено с 20 февраля на 14 дней.
Несмотря на краткосрочность заседания, экс-мэр успела сделать сенсационное заявление. Как сообщила подсудимая журналистам после слушания, еще в конце прошлого года от сотрудника СБУ по имени Михаил ей поступило предложение об обмене. Штепа от него отказалась.
- Какой мне резон идти туда, где я была в плену и где был трибунал на мой расстрел? Зачем мне идти из одного плена в другой? Чтобы они исполнили свой трибунал и расстреляли меня? Зачем это нужно? Я категорически отказалась от этого обмена, - заявила Штепа.
По ее словам, она оказалась в списке на обмен из 15 человек. На кого конкретно ее хотели обменять, сотрудники СБУ не сообщали.
Также Неля Штепа добавила, что будет в Украине доказывать свою невиновность.
Напомним, что в начале января нынешнего года нардеп Надежда Савченко обнародовала списки, в которых значилась фамилия Штепы, как лица, которое предложили обменять боевики «ДНР»
Экс-мэра Славянска Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Она находится под арестом с июля 2014 года.
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17 февраля 2017
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• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
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• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
• В Славянске работников исполкома станет больше
• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
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16 февраля 2017
• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
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• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
• Где планируют ремонтировать дороги и тротуары
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Комментарии к статье «Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»»
В харьковском Коминтерновском районном суде 15 февраля состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Однако слушание пришлось отложить из-за неявки адвокатов подсудимой. Адвокаты не смогли явиться, поскольку были заняты на рассмотрении другого дела.