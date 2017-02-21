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Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Светлана Вьюниченко
21 февраля 2017 Просмотров: 151 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В харьковском Коминтерновском районном суде 15 февраля состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Однако слушание пришлось отложить из-за неявки адвокатов подсудимой. Адвокаты не смогли явиться, поскольку были заняты на рассмотрении другого дела.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик. Следующее заседание назначено на 13 марта.

По словам Нели Штепы, адвокаты предупреждали о своей занятости еще на предварительных слушаниях 3 февраля. Более того, сама подсудимая просила назначить заседание позже 9 марта, поскольку она проходит лечение. Лечение назначено с 20 февраля на 14 дней. 

Несмотря на краткосрочность заседания, экс-мэр успела сделать сенсационное заявление. Как сообщила подсудимая журналистам после слушания, еще в конце прошлого года от сотрудника СБУ по имени Михаил ей поступило предложение об обмене. Штепа от него отказалась. 

- Какой мне резон идти туда, где я была в плену и где был трибунал на мой расстрел? Зачем мне идти из одного плена в другой? Чтобы они исполнили свой трибунал и расстреляли меня? Зачем это нужно? Я категорически отказалась от этого обмена, - заявила Штепа.  

По ее словам, она оказалась в списке на обмен из 15 человек. На кого конкретно ее хотели обменять, сотрудники СБУ не сообщали. 

Также Неля Штепа добавила, что будет в Украине доказывать свою невиновность. 

Напомним, что в начале января нынешнего года нардеп Надежда Савченко обнародовала списки, в которых значилась фамилия Штепы, как лица, которое предложили обменять боевики «ДНР»

Наша справка

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Она находится под арестом с июля 2014 года.

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Комментарии к статье «Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»»

В харьковском Коминтерновском районном суде 15 февраля состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Однако слушание пришлось отложить из-за неявки адвокатов подсудимой. Адвокаты не смогли явиться, поскольку были заняты на рассмотрении другого дела.

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