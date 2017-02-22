Два частных дома затопило

|22 февраля 2017
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На улице Гречко в Железнодорожном микрорайоне талая вода залила два частных домостроения.
Как сообщил городской голова Вадим Лях, для осушения территории необходимо откачать воду, чей объем эквивалентен полутора десяткам автоцистерн. Мэр поручил заняться этим вопросом КАТП, «Водоканалу» и «Водопонижению» - на каждое предприятие по пять асбочек.
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• «Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»
• Где в Славянске будет Масленица
• Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38
• В девятой школе разбили забор
• Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе
• Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете
21 февраля 2017
• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
• Кто возглавит администрацию Славянского района
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»
20 февраля 2017
• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
• В Славянске работников исполкома станет больше
• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
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На улице Гречко в Железнодорожном микрорайоне талая вода залила два частных домостроения.