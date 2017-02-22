В девятой школе разбили забор

|22 февраля 2017
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В ночь на 21 февраля неизвестные разрушили 26 секций ограждения школы №9 в микрорайоне Химик.
Об этом рассказал начальник отдела образования Игорь Рублевский. По его словам, секции не украли, а попросту сломали — по всей видимости, били ногами.
Случившееся начальник гороо назвал «вопиющим моментом», отметив, что ничего подобного в городе доселе не случалось.
Заявление по данному факту направлено в горотдел полиции.
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• Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете
21 февраля 2017
• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
• Кто возглавит администрацию Славянского района
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»
20 февраля 2017
• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
• В Славянске работников исполкома станет больше
• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
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В ночь на 21 февраля неизвестные разрушили 26 секций ограждения школы №9 в микрорайоне Химик.