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Фотофакт

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В девятой школе разбили забор

Антон Скворцов
22 февраля 2017 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Неизвестные разрушили 26 секций ограждения школы №9.

В ночь на 21 февраля неизвестные разрушили 26 секций ограждения школы №9 в микрорайоне Химик. 

Об этом рассказал начальник отдела образования Игорь Рублевский. По его словам, секции не украли, а попросту сломали — по всей видимости, били ногами. 

Случившееся начальник гороо назвал «вопиющим моментом», отметив, что ничего подобного в городе доселе не случалось. 

Заявление по данному факту направлено в горотдел полиции.

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Комментарии к статье «В девятой школе разбили забор»

В ночь на 21 февраля неизвестные разрушили 26 секций ограждения школы №9 в микрорайоне Химик. 

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