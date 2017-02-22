В девятой школе разбили забор

В ночь на 21 февраля неизвестные разрушили 26 секций ограждения школы №9 в микрорайоне Химик.

Об этом рассказал начальник отдела образования Игорь Рублевский. По его словам, секции не украли, а попросту сломали — по всей видимости, били ногами.

Случившееся начальник гороо назвал «вопиющим моментом», отметив, что ничего подобного в городе доселе не случалось.

Заявление по данному факту направлено в горотдел полиции.