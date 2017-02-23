Парень разгуливал по Славянску с гранатой

При патрулировании поселка Мирный полицейские остановили 18-летнего местного жителя. Поскольку, несмотря на юный возраст, парень уже имеет судимость, его попросили предъявить документы и вещи для досмотра.

Как выяснилось, превентивная мера оказалась далеко не лишней. Юноша разгуливал по улицам с гранатой РГН. Боеприпас, использующийся при наступлении, имеет радиус разлета осколков до 15 метров. Нужно ли говорить, что в жилой застройке граната предоставляла повышенную опасность.

По словам нарушителя, боеприпас он нашел в лесополосе. С собой носил. поскольку был уверен, что это муляж и, следовательно, опасности не представляет.

Гранату у опасного прохожего изъяли вызванные сотрудники взрывотехнической службы. Сейчас она направлена на исследование. Как сообщили в пресс-службе Славянского ГО, по данному факту проводится проверка по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.