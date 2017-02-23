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Фотофакт

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Парень разгуливал по Славянску с гранатой

Светлана Вьюниченко
23 февраля 2017 Просмотров: 96 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

При патрулировании поселка Мирный полицейские остановили 18-летнего местного жителя. Поскольку, несмотря на юный возраст, парень уже имеет судимость, его попросили предъявить документы и вещи для досмотра. 

Как выяснилось, превентивная мера оказалась далеко не лишней. Юноша разгуливал по улицам с гранатой РГН. Боеприпас, использующийся при наступлении, имеет радиус разлета осколков до 15 метров. Нужно ли говорить, что в жилой застройке граната предоставляла повышенную опасность.

По словам нарушителя, боеприпас он нашел в лесополосе. С собой носил. поскольку был уверен, что это муляж и, следовательно, опасности не представляет. 

Гранату у опасного прохожего изъяли вызванные сотрудники взрывотехнической службы. Сейчас она направлена на исследование. Как сообщили в пресс-службе Славянского ГО, по данному факту проводится проверка по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

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Комментарии к статье «Парень разгуливал по Славянску с гранатой»

При патрулировании поселка Мирный полицейские остановили 18-летнего местного жителя. Поскольку, несмотря на юный возраст, парень уже имеет судимость, его попросили предъявить документы и вещи для досмотра. 

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