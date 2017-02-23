Преступление по расчету: грабил физически слабых

|23 февраля 2017
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Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали злоумышленника, который ограбил 76-летнего пенсионера. Сейчас правонарушитель содержится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.
К правоохранителям обратился житель Славянска, который сообщил об ограблении. Выйдя во двор собственного дома, он увидел мужчину, который выходил из летней кухни с наполненной сумкой. Попытка задержать непрошеного визитера успехом не увенчалась. Воспользовавшись превосходством в физической силе, грабитель повалил старика на землю и убежал. Розыску неизвестного способствовало то обстоятельство, что, падая, пенсионер успел сорвать с мужчины шапку. Головной убор оказался примечательным с виду, и это позволило правоохранителям довольно быстро установить и задержать его владельца.
Им оказался ранее судимый 45-летний славянец, проживавший через несколько улиц от своей жертвы. Оперативникам злоумышленник рассказал, что на «дело» пошел, так как знал, что в доме проживает старик, который, в силу почтенного возраста, не сможет оказать сопротивления. Встреча с хозяином произошла на пороге летней кухни, где непрошеный гость демонтировал для последующей продажи газовую колонку. Расчет злоумышленника на физическое превосходство оправдался лишь частично - без труда справившись с пенсионером, от закона он уйти не смог.
В настоящее время злоумышленник содержится под стражей. По факту правонарушения открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 186 УК Украины (грабеж). Санкции статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.
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• Парень разгуливал по Славянску с гранатой
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• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
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• В Славянске начнут отлавливать бездомных собак
• В Славянске открылся офис «Каритаса»
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• Как славянцы весну в гости звали
• С кем в итоге объединится Славянск
22 февраля 2017
• Общественный совет: разбирательство продолжается
• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
• «Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»
• Где в Славянске будет Масленица
• Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38
• В девятой школе разбили забор
• Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе
• Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете
21 февраля 2017
• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
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Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали злоумышленника, который ограбил 76-летнего пенсионера. Сейчас правонарушитель содержится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.