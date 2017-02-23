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Фотофакт

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Преступление по расчету: грабил физически слабых

Павел Коротенко
23 февраля 2017 Просмотров: 91 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали злоумышленника, который ограбил 76-летнего пенсионера. Сейчас правонарушитель содержится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

К правоохранителям обратился житель Славянска, который сообщил об ограблении. Выйдя во двор собственного дома, он увидел мужчину, который выходил из летней кухни с наполненной сумкой. Попытка задержать непрошеного визитера успехом не увенчалась. Воспользовавшись превосходством в физической силе, грабитель повалил старика на землю и убежал. Розыску неизвестного способствовало то обстоятельство, что, падая, пенсионер успел сорвать с мужчины шапку. Головной убор оказался примечательным с виду, и это позволило правоохранителям довольно быстро установить и задержать его владельца. 

Им оказался ранее судимый 45-летний славянец, проживавший через несколько улиц от своей жертвы. Оперативникам злоумышленник рассказал, что на «дело» пошел, так как знал, что в доме проживает старик, который, в силу почтенного возраста, не сможет оказать сопротивления. Встреча с хозяином произошла на пороге летней кухни, где непрошеный гость демонтировал для последующей продажи газовую колонку. Расчет злоумышленника на физическое превосходство оправдался лишь частично - без труда справившись с пенсионером, от закона он уйти не смог.

В настоящее время злоумышленник содержится под стражей. По факту правонарушения открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 186 УК Украины (грабеж). Санкции статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

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Комментарии к статье «Преступление по расчету: грабил физически слабых»

Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали злоумышленника, который ограбил 76-летнего пенсионера. Сейчас правонарушитель содержится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

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