Развели, как младенца, на памперсах

Невзирая на многочисленные призывы к бдительности, жители Славянска продолжают попадаться на удочку аферистов. Очередной эпизод из этой серии зафиксирован на днях Славянским городским отделом Нацполиции.

Как сообщает пресс-служба подразделения, на этот раз жертвой мошенников стала 36-летняя женщина, которая пыталась через один из сайтов интернет-продаж приобрести партию детских подгузников. Славянка перечислила на указанный счет 24,7 тыс. грн. Сразу после этого виртуальный «партнер» оборвал с заказчицей товара связь. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Полиция напоминает гражданам, что на сегодняшний день самый распространенный вид аферы – это продажа несуществующих товаров и услуг через интернет-аукционы и магазины. Чтобы избежать «ловушки», специалисты рекомендуют прежде всего смотреть на предлагаемую цену - у «липовых» продавцов она, как правило, соблазнительно низка. Признаком аферы также является требование полной предоплаты товара.

Руководство Славянского горотдела еще раз обращается к жителям с просьбой сохранять рассудительность и не «покупаться» на уловки интернет-мошенников.