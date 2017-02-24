В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины

|24 февраля 2017
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На пожаре в селе Александровка Славянского района 21 февраля погиб молодой мужчина. Сообщение от диспетчера пожарной части поступило в полицию около семи утра.
Тело погибшего обнаружили сотрудники ГСЧС, когда боролись с огнем. По предварительным данным 31-летний местный житель отравился угарным газом. Согласно сообщению пресс-службы славянского ГО, следов насильственной смерти правоохранители при осмотре тела не обнаружили.
По всей вероятности, причиной пожара послужило возгорание самодельного обогревателя. На данном этапе проводится проверка.
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• Парень разгуливал по Славянску с гранатой
• Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет
• Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе
• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
• В Славянске начнут отлавливать бездомных собак
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• Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами
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• Славянск рискует превратиться в свалку
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На пожаре в селе Александровка Славянского района 21 февраля погиб молодой мужчина. Сообщение от диспетчера пожарной части поступило в полицию около семи утра.