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Фотофакт

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В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины

Светлана Вьюниченко
24 февраля 2017 Просмотров: 40 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На пожаре в селе Александровка Славянского района 21 февраля погиб молодой мужчина. Сообщение от диспетчера пожарной части поступило в полицию около семи утра.

Тело  погибшего обнаружили сотрудники ГСЧС, когда боролись с огнем. По предварительным данным 31-летний местный житель отравился угарным газом. Согласно сообщению пресс-службы славянского ГО, следов насильственной смерти правоохранители при осмотре тела не обнаружили.

По всей вероятности, причиной пожара послужило возгорание самодельного обогревателя. На данном этапе проводится проверка.

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Комментарии к статье «В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины»

На пожаре в селе Александровка Славянского района 21 февраля погиб молодой мужчина. Сообщение от диспетчера пожарной части поступило в полицию около семи утра.

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