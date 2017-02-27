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Полицейские отметили двух лиманских лицеистов, которые спасли женщину от вооруженного преступника
27 февраля 2017 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В торжественной обстановке начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин вручил подросткам памятные подарки – часы с гравировкой «За мужність. Поліція Донеччини».

Дмитрий Макаров и Анна Верзинова по дороге в лицей стали свидетелями того, как мужчина набросился на женщину с ножом. Дмитрий отреагировал молниеносно. Подбежал к злоумышленнику, выбил нож из его рук, повалил мужчину на землю и удерживал его до приезда полиции, которую вызвала Анна.

- По дороге в лицей я увидел, как на женщину нападают. Я ни о чем не думал, кроме того, что ей нужно помочь. Я подбежал, оттолкнул мужчину, в этот момент у него из рук выпал нож и он упал. Несколько раз он безуспешно попытался встать, - рассказал Дмитрий Макаров.

В это время Анна позвонила в колл-центр и вызвала полицейских. До приезда полиции оператор 102 находилась на связи с девочкой, чтобы в случае возникновения какой либо угрозы подросткам она могла скоординировать их действия.

Прибывшие полицейские установили, что нападавший психически не здоровый 37 – летний местный житель. Сейчас мужчина находиться на лечении в специализированной клинике, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

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Комментарии к статье «Полицейские отметили двух лиманских лицеистов, которые спасли женщину от вооруженного преступника»

Дмитрий Макаров и Анна Верзинова по дороге в лицей стали свидетелями того, как мужчина набросился на женщину с ножом. Дмитрий отреагировал молниеносно. Подбежал к злоумышленнику, выбил нож из его рук, повалил мужчину на землю и удерживал его до приезда полиции, которую вызвала Анна.

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Очередь в Славянский ЦОК нужно занимать в 5 утра

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23 февраля 2017

Что делать Славянскому району с пассажироперевозками и напряжением в электросети

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Преступление по расчету: грабил физически слабых

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Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет

Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе

Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска

Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто

В Славянске начнут отлавливать бездомных собак

В Славянске открылся офис «Каритаса»

Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами

В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов

Как славянцы весну в гости звали

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Аравийная остановка

22 февраля 2017

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Вопрос цены и качества

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