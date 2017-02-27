Полицейские отметили двух лиманских лицеистов, которые спасли женщину от вооруженного преступника

|27 февраля 2017
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Дмитрий Макаров и Анна Верзинова по дороге в лицей стали свидетелями того, как мужчина набросился на женщину с ножом. Дмитрий отреагировал молниеносно. Подбежал к злоумышленнику, выбил нож из его рук, повалил мужчину на землю и удерживал его до приезда полиции, которую вызвала Анна.
- По дороге в лицей я увидел, как на женщину нападают. Я ни о чем не думал, кроме того, что ей нужно помочь. Я подбежал, оттолкнул мужчину, в этот момент у него из рук выпал нож и он упал. Несколько раз он безуспешно попытался встать, - рассказал Дмитрий Макаров.
В это время Анна позвонила в колл-центр и вызвала полицейских. До приезда полиции оператор 102 находилась на связи с девочкой, чтобы в случае возникновения какой либо угрозы подросткам она могла скоординировать их действия.
Прибывшие полицейские установили, что нападавший психически не здоровый 37 – летний местный житель. Сейчас мужчина находиться на лечении в специализированной клинике, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.
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24 февраля 2017
• Горсовет купит славянцам 13 квартир вместо разрушенного жилья
• Город поможет участникам АТО
• Ветеранам вручат юбилейные медали
• Ветераны намерены возродить фестиваль фронтовой песни
• Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина
• Памятники в Славянске решили ремонтировать по программе
• В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины
• В продажу поступили титановые 3D-печатные ручки
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23 февраля 2017
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• Парень разгуливал по Славянску с гранатой
• Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет
• Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе
• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
• В Славянске начнут отлавливать бездомных собак
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• Общественный совет: разбирательство продолжается
• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
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Комментарии к статье «Полицейские отметили двух лиманских лицеистов, которые спасли женщину от вооруженного преступника»
Дмитрий Макаров и Анна Верзинова по дороге в лицей стали свидетелями того, как мужчина набросился на женщину с ножом. Дмитрий отреагировал молниеносно. Подбежал к злоумышленнику, выбил нож из его рук, повалил мужчину на землю и удерживал его до приезда полиции, которую вызвала Анна.