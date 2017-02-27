Полицейские отметили двух лиманских лицеистов, которые спасли женщину от вооруженного преступника

Дмитрий Макаров и Анна Верзинова по дороге в лицей стали свидетелями того, как мужчина набросился на женщину с ножом. Дмитрий отреагировал молниеносно. Подбежал к злоумышленнику, выбил нож из его рук, повалил мужчину на землю и удерживал его до приезда полиции, которую вызвала Анна.

- По дороге в лицей я увидел, как на женщину нападают. Я ни о чем не думал, кроме того, что ей нужно помочь. Я подбежал, оттолкнул мужчину, в этот момент у него из рук выпал нож и он упал. Несколько раз он безуспешно попытался встать, - рассказал Дмитрий Макаров.

В это время Анна позвонила в колл-центр и вызвала полицейских. До приезда полиции оператор 102 находилась на связи с девочкой, чтобы в случае возникновения какой либо угрозы подросткам она могла скоординировать их действия.

Прибывшие полицейские установили, что нападавший психически не здоровый 37 – летний местный житель. Сейчас мужчина находиться на лечении в специализированной клинике, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.