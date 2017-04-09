В Славянске случай редкой болезни

В городе зафиксирован случай дирофиляриоза — заболевания, при котором после укуса комара под кожей человека заводятся гельминты.

Неприятность случилась с женщиной трудоспособного возраста. За медицинской помощью она обратилась после того, как обнаружила на своем теле паразита.

Стоит отметить, что случаи дирофиляриоза фиксируются довольно редко: так, за последние 30 лет в Славянске этим заболеванием, по официальным данным, заразились 20 человек.

Носителями гельминтов являются собаки или кошки, переносчиками - обычные комары. Следовательно, как сообщила заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Славянского районного филиала ГосСЭС Галина Шишова, профилактика данного заболевания включает выведение глистов у домашних питомцев и дезинсекцию подвальных помещений многоэтажек.