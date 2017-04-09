Славянск: минус одно «Спортлото»

В Славянске прекращена деятельность игорного заведения, замаскированного под лотерейный клуб «Спортлото». «Электронное казино» располагалось в центре города. Обыск в нем провели в рамках открытого ранее уголовного производства по факту организации пункта игорного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, при проведении следственных действий правоохранители изъяли 22 набора компьютерной техники, 22 комплекта мебели, около 3,5 тысяч гривен, роутеры, флешки и черновую документацию. Все имущество в качестве вещественных доказательств отправлено на экспертизу компьютерной техники и программного обеспечения.

По данному факту проводится проверка по ч. 1 ст. 203-2 «Занятие игорным бизнесом» УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в 68 тысяч гривен с конфискацией игорного оборудования.

Отметим, что обыск по данному адресу проводится уже не впервые. Из-за низкой себестоимости игорного оборудования владельцы заведений на следующий день после изъятия завозят новую технику, и клуб возобновляет работу. Чтобы усложнить «оживление» таких заведений, правоохранители стали изымать мебель и другие предметы интерьера.