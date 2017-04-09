В частном доме нашли заряд к РПГ

Славянские полицейские изъяли на территории частного домовладения заряд к ручному противотанковому гранатомету. Об этом сообщается в сводке отдела полиции.

Правоохранители выяснили, что жительница дома 1976 года рождения вместе со своим сыном 2001 г. р. обнаружили боеприпас в лесополосе летом 2014 года. Однако об опасной находке женщина никому не сообщила. Через некоторое время ее сын тайком принес заряд домой и спрятал в трубе во дворе дома.

Там он пролежал больше двух лет, прежде чем его обнаружила хозяйка дома. В этот раз она все же решила позвонить в полицию.

Правоохранители отмечают, что любое физическое воздействие на боеприпас могло привести к взрыву. С учетом того, что он предназначен для поражения танков и других бронированных целей, последствия этого представить нетрудно.

Полиция в очередной раз напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья, необходимо быть крайне осторожным. Не следует приближаться к такому предмету и ни в коем случае не брать в руки. По возможности необходимо оградить место находки, обозначив его любыми подручными средствами, и сообщить о случившемся в полицию.