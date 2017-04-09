«Подрезала» знакомую и вызвала полицию

Сотрудники Славянска городского отдела полиции задержали 28-летнюю местную жительницу, которая нанесла предположительной сопернице несколько ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

В дежурную часть горотдела позвонила женщина, которая сообщила, что ранила ножом свою знакомую. Как выяснило следствие, кровавая разборка произошла во время застолья, в котором участвовали обе женщины. Компанию в распитии спиртного им составили двое мужчин. Приревновав подругу к одному из участников застолья, молодая женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударила им 27-летнюю соперницу в бок. Сразу после этого она позвонила в правоохранительные органы и станцию скорой помощи.

Действия ревнивицы полицейские объясняют тем, что ранее ей уже приходилось бывать в подобных ситуациях. В биографии женщины имеется три привода в полицию, два из которых – за поножовщину.

Отметим, что в настоящее время Славянский горрайонный суд рассматривает дело о нанесении ножевых ранений мужчине, которого задержанная «подрезала» некоторое время назад.

Последний эпизод ее «деятельности» на этапе предварительного следствия квалифицируется по ст. 129 УК Украины (угроза убийством), что подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.