На пожаре погибла пенсионерка

По информации ГСЧС, за истекшую неделю в Славянске произошли три пожара. На одном из них обнаружен труп 80-летней женщины.

На Масленицу, 26 февраля, около 15:30, в полицию поступило сообщение от диспетчера пожарной части о том, что в частном доме в мкр-не Черевковка произошел пожар. В процессе его тушения сотрудники ГСЧС в одной из комнат обнаружили тело 80-летней хозяйки жилья.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа горотдела полиции задокументировала происшествие.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, уголовное производство открыто по ч.1 ст. 270 УК Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Причины возгорания дома и смерти пенсионерки выясняются полицейскими и специалистами ГСЧС.