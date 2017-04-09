Игорю Шаповалову за взятку грозит до 10 лет

Следствие в отношении заместителя городского головы Славянска, который обвиняется в получении неправомерной выгоды, завершено. Дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как установили правоохранители, в ноябре прошлого года чиновник вымогал и получил от частного предпринимателя взятку в размере 150 тыс. грн. За это заммэра обещал ему победу в конкурсе на приобретение здания бывшего детского сада. Вынужденно согласившись на предложение, предприниматель обратился с заявлением в СБУ.

15 ноября чиновника взяли «на горячем» в его рабочем кабинете. Денежные средства были изъяты.

На сегодняшний день обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной должностным лицом) прокуратура направила в суд, и уже начались слушания. За правнонарушение Игорю Шаповалову грозит до 10 лет лишения свободы.