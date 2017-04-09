Задержан нарушитель, обворовывавший частные гаражи

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела, операция началась со срабатывания тревожной сигнализации, зафиксированного на пульте полиции охраны.

Прибыв на место и осмотрев «тревожный» гараж, оперативники обнаружили в его крыше проделанное отверстие. В самом помещении, однако, никого не было, поэтому полицейские вызвали дополнительный наряд и начали отрабатывать прилегающую территорию. В расположенной поблизости канаве они обнаружили скрывающегося мужчину, который, как выяснилось, посягал на хранящееся в гараже имущество.

От намерений совершить кражу задержанный отнекиваться не стал и согласился сотрудничать со следствием. Он рассказал, что проживает рядом с гаражным кооперативом, а на «дело» пошел, потому что нужны были деньги. Выбрал гараж, который показался ему «добротным». Чтобы попасть внутрь помещения, разобрал часть крыши.

При звуке подъехавшего автомобиля злоумышленник решил прервать «операцию» и переждать, пока полицейский наряд уедет, а после завершить свое намерение. К счастью для собственника гаража, правоохранители отнеслись к своей работе скрупулезно, и кражу удалось предотвратить.

В настоящее время «гаражный вор» задержан, по факту совершенного им деяния открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража), что подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Кроме того, проверяется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.