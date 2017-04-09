В Славянске задержана группировка рэкетиров

Служба безопасности Украины совместно с полицией пресекла деятельность вооруженной организованной преступной группы, которая систематически отбирала деньги у славянских предпринимателей. Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины.

В то же время пресс-служба областной прокуратуры заявляет, что были задержаны трое мужчин, которые вымогали деньги у конкретного лица. Согласно сообщению, неоднократно судимый славянец в очередной раз вышел из мест лишения свободы в ноябре прошлого года. Встретившись со своим знакомым, узнал, что дочь 22-летняя знакомого живет с 39-летним мужчиной, и это очень тревожит ее отца.

Бывший уголовник решил помочь знакомому. С двумя друзьями они более месяца регулярно избивали мужчину, угрожали ему, требуя прекратить отношения с девушкой и заплатить им 20 тысяч гривен.

Задержали троицу 2 марта, после получения денег. На сайте СБУ говорится, что в ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников огнестрельное и холодное оружие, а также спецсредства для содержания заложников.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники взяты под стражу в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.