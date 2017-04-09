Взломщик автомобилей предстанет перед законом

Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского отдела полиции.

Цепочка мероприятий, направленных на поимку злоумышленника, началась с заявления 47-летней жительницы Славянска, которая пожаловалась на пропажу личного имущества. По приезду на место преступления, правоохранители установили, что кража совершена из салона автомобиля «Мерседес», который был припаркован на территории одного из учебных заведений. Разбив стекло, злоумышленник похитил из машины сумку владелицы, чемодан с документами, а также динамики от аудиовоспроизводящей системы.

На след предполагаемого правонарушителя оперативники вышли через две недели. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний славянец. Судя по его криминальной биографии, специализировался он именно на кражах из салонов автомобилей. Действовал злоумышленник по отработанной схеме: высмотрев на неохраняемой площадке оставленную без присмотра машину, он специально припасенной дубинкой разбивал окно, после чего забирал обнаруженные в салоне ценные предметы. В настоящее время правоохранители доказали причастность задержанного к четырем подобным эпизодам.

По всем установленным фактам следственным отделом Славянского ГО открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража), что грозит подозреваемому лишением свободы на срок до 5 лет.