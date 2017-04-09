Идут на прорыв: что произошло на блокпостах под Славянском и Краматорском

|15 марта 2017
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Поздно вечером, 14 марта, в районе Славянска произошли два столкновения между поборниками блокады и правоохранителями. Их результатом стали травмы, полученные полицейскими. Главным действующим лицом в обоих случаях был народный депутат Владимир Парасюк.
Попытавшись восстановить картину случившегося, мы приводим версии и участников блокады, и правоохранителей.
Как объясняет в соцсети «Фейсбук» один из организаторов транспортной блокады Семен Семенченко, автоколонна участников акции во главе с Владимиром Парасюком выехала из Харькова к Бахмутскому редуту. Рейд был предпринят, поскольку у его участников появилась информация о готовящемся ночью штурме. На блокпосту под Славянском, как рассказывает Семенченко, полиция без всяких объяснений стала препятствовать проезду.
Когда Парасюк попытался разобраться в ситуации, произошла стычка, в результате нардеп получил отравление слезоточивым газом. Тогда часть машин участников блокады пошла на прорыв, остальные остались, чтобы отвлечь силы и внимание правоохранителей. Благодаря этому маневру, штурмовой колонне во главе с Парасюком удалось прорваться дальше.
В изложении Нацполиции дело выглядело иначе. Как рассказал командир роты спецназа Донецкой области, подполковник Юрий Голубан, колонна из 13 автомобилей во главе с Парасюком отказалась проходить на блокпосту стандартную проверку и осуществила нападение на правоохранителей. По утверждению силовиков, у передвигавшихся в колонне было с собой оружие.
- Около 19:00 подъехала колонна машин с неизвестными. Данным людям было предложено пересечь блокпост согласно инструкций штаба АТО - предоставить документы, удостоверяющие личность, и автомобильный транспорт для осмотра. Люди отказались это делать. При этом вышел нардеп Парасюк и с угрозами, матом начал оскорблять сотрудников полиции и пытаться своими действиями спровоцировать драку. Когда ему это не удалось, он дал команду своим людям, которые прибыли вместе с ним в колонне. По сути, гражданин Парасюк возглавил нападение на сотрудников полиции, - приводит слова Голубана пресс-служба ведомства.
Как отметил на пресс-конференции в Краматорске заместитель руководителя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, в нападении участвовали более 40 человек. При этом правоохранители приняли решение не использовать огнестрельное оружие против нападавших.
Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, во время прорыва участников блокады пострадали семь правоохранителей, двое из них - славянцы.
- Сотрудник спецподразделения был сбит машиной народного депутата, сейчас он доставлен в больницу. Еще два полицейских получили телесные повреждения, остальные - серьезные ожоги лица и глаз, - говорят правоохранители.
Вячеслав Аброськин настаивает, что генпрокуратура должна дать действиям Парасюка надлежащую оценку. По факту инцидента на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов») УК Украины.
Как уже было сказано, часть колонны прорвалась через блокпост в районе БЗС и отправилась в сторону Бахмута. При этом, как рассказывают участники прорыва, колонна снова разделилась. Часть автомобилей окольными путями проехала к Бахмутскому редуту. Остальные, в том числе Владимир Парасюк, были остановлены правоохранителями на блокпосту между Краматорском и Константиновкой.
Участники блокады в своих постах и видеороликах не говорят, зачем они ехали в сторону Константиновки, и почему обходными путями, которые предлагает «гугл-мап», не добрались до редута, минуя блокпосты. Поэтому, возможно, целью вновь было отвлечение внимания полицейских.
Как бы там ни было, около 22:00 произошел очередной конфликт. В этот раз Парасюк транслировал его в прямом эфире на своей странице в «Фейсбуке». Как сообщают его участники, полиция не пускала «Володю в его машину», вырывала телефон и открыла огонь из автоматов. Куда стреляли - активисты объясняют по-разному. Так, Семенченко сообщает, что «стреляли в воздух». Сам Парасюк пишет - «нас обстреляли», и то, что ни в кого не попали, - чистая случайность, потому что «пули рикошетили».
Стычка, по словам Владимира Парасюка, закончилась тем, что семеро участников блокады были задержаны и доставлены в Славянский горотдел, сестру нардепа побили, а у его отца забрали зарегистрированное оружие. Сам же он оказался в больнице из-за отравления газом.
Полиция, в свою очередь, описывает события таким образом.
«После того, как на блокпосту у Славянска в зону АТО прорвалась колонна автомобилей с неизвестными, у которых может быть оружие, полицейские приняли необходимые меры для безопасности мирных жителей. По всем городам Донецкой и Луганской областей была направлена ориентировка. Около 22:00 колонна автомобилей была замечена вблизи Краматорска. На требования остановить движение граждане не реагировали и в очередной раз пытались спровоцировать конфликт. С целью прекращения противоправных действий сотрудник полиции совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух», - говорится в пресс-сообщении Донецкого управления полиции.
По словам Вячеслава Аброськина, участники блокады вели себя агрессивно, оскорбляли полицейских и угрожали им. «Угрожали вырезать семьи сотрудников полиции, которые находились на блокпосту, оскорбляли и унижали полицейских, говорили «вы все донецкие сепаратисты», - написал замначальника Нацполиции на своей странице в соцсети.
Стоит добавить, что силового разгона Бахмутского редута так и не было. Как заявил Семенченко, это произошло потому, что участников блокады стало больше, и правоохранители испугались.
P.S.: C подачи президента Петра Порошенко с 15 марта СНБО приостановил перемещение грузов через линию разграничения на Донбассе. Таким образом, блокада теряет смысл.
«Все грузовые перевозки к линии разграничения перекрыты. Всем патриотам, которые предпочитают помочь в этом деле, предлагаю подписывать контракт - пополняйте ряды Вооруженных сил или НГУ» - сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Выполнять данное распоряжение будут силы Нацполиции.
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Комментарии к статье «Идут на прорыв: что произошло на блокпостах под Славянском и Краматорском»
Поздно вечером, 14 марта, в районе Славянска произошли два столкновения между поборниками блокады и правоохранителями. Их результатом стали травмы, полученные полицейскими. Главным действующим лицом в обоих случаях был народный депутат Владимир Парасюк.