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Фотофакт

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В Славянске начался первый судебный процесс над организатором «референдума»

Павел Коротенко
16 марта 2017 Просмотров: 525 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянском горрайонном суде 13 марта состоялось предварительное судебное заседание по делу Андрея Шалды (на фото), обвиняемого в организации и проведении "референдума" весной 2014 года.

Учителя информатики и физики ООШ №10 Андрея Шалду, исполняющего также обязанности завуча школы, будут судить по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Наказанием за данный вид преступления является ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. 

Досудебным следствием установлено, что 11 мая 2014 года Андрей Шалда был председателем комиссии на участке в Славянском химико-механическим техникуме. Одно из публичных доказательств его вины - размещенная на канале youtoobe видеозапись, где обвиняемый в качестве председателя комиссии комментирует ход голосования. Данный участок примечателен тем, что здесь голосовал самопровозглашенный "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев.

На подготовительном заседании судья Михаил Лаптев определил два факта: отсутствие оснований для возврата уголовного дела в прокуратуру и подсудность данного дела юрисдикции Славянского горрайонного суда. Следующее слушание назначено на 23 марта. Предварительная мера пресечения в отношении обвиняемого судом не избиралась.

Нужно отметить, что судебный процесс ожидаемо вызвал немалый интерес со стороны городской общественности и местной прессы. В зале заседаний пришедшие уместились с трудом. Надо полагать, что следующие этапы рассмотрения дела также будут сопровождаться повышенным вниманием. Добавим, что аналогичные процессы уже состоялись в нескольких городах Донецкой области.

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Комментарии к статье «В Славянске начался первый судебный процесс над организатором «референдума»»

В Славянском горрайонном суде 13 марта состоялось предварительное судебное заседание по делу Андрея Шалды (на фото), обвиняемого в организации и проведении "референдума" весной 2014 года.

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