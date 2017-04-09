Черкасский «агрессор» ломает руки и челюсти

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, в дежурную часть обратилась 39-летняя жительница Черкасского с жалобой на то, что знакомый ударил ее в лицо кулаком. В результате расследования правоохранители выяснили, что это произошло во время совместного распития спиртных напитков. Женщина оскорбила 28-летнего собутыльника, реакцией на что стал удар кулаком в лицо, это привело к двойному перелому челюсти. Сначала пострадавшая не собиралась обращаться в полицию, однако, узнав диагноз медиков, все же написала заявление.

Как выяснилось, несколькими днями ранее агрессивный мужчина причинил телесные повреждения своему родственнику - также в ходе застолья. Причины возникшего конфликта никто из его участников вспомнить не мог, но закончилась ссора тем, что хозяин дома схватил ломик и начал «охаживать» им гостя. От полученных травм оппонент буйного выпивохи потерял сознание, а когда снова пришел в себя, поспешил покинуть негостеприимное жилище и обратился к медработникам. Последние диагностировали у него перелом руки и многочисленные ушибы.

В настоящее время оба факта квалифицируются по ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести), за что правонарушителю грозит наказание в виде 3 лет лишения свободы. Сбор подтверждающих его вину доказательств продолжается.