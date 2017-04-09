И вновь пылают баки

— 5 апреля 2017 —

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу перевели в другую камеру с неподходящими условиями. Это повлияло на состояние ее здоровья. Такую информацию на своей странице в соцсети «Фейсбук» выложил адвокат бывшей градоначальницы Дмитрий Марченко. По его словам, сделано это было специально - чтобы сломить волю его подзащитной.

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