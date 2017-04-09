Полез за водкой, и упал со второго этажа

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, в дежурную часть из травматологического отделения городской клинической больницы поступила информация о том, что к ним был доставлен мужчина в бессознательном состоянии. На теле пострадавшего были заметны явные следы механических повреждений.

В результате расследования правоохранители установили, что 33-летний местный житель получил травмы в результате падения со второго этажа. Опросив свидетелей происшествия и соседей пострадавшего, сотрудники полиции выяснили, что мужчина склонен к злоупотреблению спиртными напитками. Когда алкоголь у него заканчивался, он, как оказалось, лазил за «добавкой» в квартиру знакомого, расположенную этажом выше. Об этих «экспедициях» он сам неоднократно рассказывал соседям.

В злополучный для себя день он снова пытался совершить «восхождение», однако, не рассчитав силы, сорвался и упал. Случайные свидетели сразу вызвали медиков, которые госпитализировали горе-альпиниста.

По факту получения тяжких телесных повреждений Славянским городским отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст.121 УК Украины. Ведется досудебное расследование.