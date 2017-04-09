Славянец изготавливал фальшивый алкоголь на дому, но в промышленных масштабах

Житель Славянска изготавливал у себя дома фальсифицированный алкоголь. Такая информация появилась на сайте прокуратуры Донецкой области 21 марта. Вскрывшийся факт правонарушения повлек за собой целый ряд обысков, проведенных по всему региону.

Подпольный цех по производству контрафактной алкогольной продукции «накрыли» прокуратура Донецкой области, СБУ и ГФС. Как было установлено, для производства фальсифицированного алкоголя 32-летний житель Славянска использовал специальное оборудование. Изготовленный суррогат мужчина реализовывал через торговые сети по всему региону. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров), правоохранители провели 19 обысков в торговых объектах, складских помещениях и частных домовладениях, расположенных в Славянске, Краматорске, Мариуполе, Бахмуте и Бахмутском районе.

В результате была изъята крупная партия алкогольной продукции различных торговых марок на сумму 27,5 млн. грн., а также оборудование, стоимость которого оценивается в 50 тыс. грн. Кроме того, у мошенников изъяли около полумиллиона гривен, полученных в результате незаконной деятельности.

В настоящее время по всем вышеуказанным фактам ведется досудебное расследование.