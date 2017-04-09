В Славянске регистрируется туберкулез и боррелиоз

Четыре случая выявлены в запущенной стадии, когда у больных начался распад легочной ткани.

Кроме того, необычно рано для нынешнего времени года начали регистрироваться случаи клещевого боррелиоза. «Это говорит о том, что руководителям предприятий необходимо вовремя заключить договоры на проведение акарицидных обработок. Потому что еще чуть-чуть, и клещи начнут проявлять активность. Пойдет резкий рост количества укушенных и, соответственно, повышение заболеваемости», - подчеркнула Галина Шишова.