В Славянске воруют дорожные знаки

По его словам, за прошлую неделю злоумышленники похитили шесть указателей. Одного из похитителей полиции удалось задержать.

По словам Фарзалыева, добычу воры сдают в металлолом. На недоуменный вопрос городского головы о том, какая выгода от этого - ведь масса оцинковки невелика, - директор «Водопонижения» ответил, что знаки крадут вместе с металлическими столбами. «Лучше бетонируйте», - посоветовал мэр.

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