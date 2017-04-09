При крушении военного вертолета погибли пять человек

|29 марта 2017
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В районе села Малиновка под Краматорском 26 марта около 15:00 разбился военный вертолет Ми-2. Как сообщило Минобороны Украины, предварительной причиной аварии стало столкновение с линией электропередач.
На момент аварии в вертолете находились 5 человек - три члена экипажа и двое пассажиров - военнослужащих ВСУ. Все они погибли. На место катастрофы сразу прибыли дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба Антитеррористической операции. Однако тела погибших были эвакуированы лишь на следующий день, 27 числа. В тот же день Минобороны опубликовало их фамилии.
Экипаж: командир - подполковник Евгений Волошин, 2-й пилот - капитан Дмитрий Мовчан, борттехник - старший лейтенант Роман Кондул. Пассажиры: начальник организационно-планового управления и управления эксплуатации, заместитель начальника центрального автомобильного управления ВСУ, полковник Валерий Мельник и начальник отдела ремонта РАВ управления эксплуатации, ремонта и технической подготовки центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ, полковник Виктор Калитич.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, досудебное расследование катастрофы проводит военная прокуратура сил АТО. Уголовное производство открыто по ст. 416 (нарушение правил полетов, повлекшее катастрофу летательного аппарата) УК Украины. Принимаются меры для установления обстоятельств происшествия и виновных лиц.
Добавим, что по инициативе волонтеров, при содействии сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и работников Славянского объединенного военного комиссариата 28 марта на месте крушения вертолета был установлен памятный крест. В дальнейшем здесь планируется установить основательный мемориал. Спонсировать его установку обещает предприниматель, на земельном участке которого произошла катастрофа. После установки креста, в память о погибших военных представители духовенства провели поминальную службу.
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Комментарии к статье «При крушении военного вертолета погибли пять человек»
В районе села Малиновка под Краматорском 26 марта около 15:00 разбился военный вертолет Ми-2. Как сообщило Минобороны Украины, предварительной причиной аварии стало столкновение с линией электропередач.