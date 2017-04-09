Полицейские Славянска изымают боеприпасы

По сообщению пресс-службы Славянского ГО НП, только за один день личный состав подразделения предотвратил три правонарушения, а возможно, и трагедии.

Так, 28 марта, около 15:30 сотрудники полиции остановили на блокпосту едущий в сторону Харькова микроавтобус «Мерседес», в салоне которого находились трое жителей Львовской области. Когда один из них доставал из рюкзака документы, правоохранители заметили среди его вещей два запала от гранат. Не поддавшись уверениям 31-летнего водителя, что никаких запрещенных предметов в машине больше нет, полицейские провели кинологический осмотр салона. В результате осмотра обнаружили под сиденьем тайник. В нем хранилось 146 патронов калибров 5,45 и 7,62 мм. Наличие в автомобиле боеприпасов мужчины объяснили тем, что везут «сувениры» из зоны АТО.

В этот же день в дежурную часть Славянского ГО поступило еще два сигнала об обнаружении взрывоопасных предметов. Сторож расположенной в мкр-не Артема котельной обратил внимание на углубление в земле. «Сомнительный» участок был оцеплен и осмотрен специалистами ГСЧС. Вызов оказался своевременным – на дне углубления спасатели обнаружили три заряда от подствольного гранатомета «ВОГ».

Ближе к вечеру заявка поступила с окраины Славянска, где местный житель обнаружил в посадке «растяжку», присоединенную к противотанковой мине. После необходимого комплекса мероприятий смертоносное устройство было обезврежено.