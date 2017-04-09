 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex





Loading...

Фотофакт

Не украдут, так испортят

Полицейские Славянска изымают боеприпасы

Павел Коротенко
29 марта 2017 Просмотров: 375 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По сообщению пресс-службы Славянского ГО НП, только за один день личный состав подразделения предотвратил три правонарушения, а возможно, и трагедии.

Так, 28 марта, около 15:30 сотрудники полиции остановили на блокпосту едущий в сторону Харькова микроавтобус «Мерседес», в салоне которого находились трое жителей Львовской области. Когда один из них доставал из рюкзака документы, правоохранители заметили среди его вещей два запала от гранат. Не поддавшись уверениям 31-летнего водителя, что никаких запрещенных предметов в машине больше нет, полицейские провели кинологический осмотр салона. В результате осмотра обнаружили под сиденьем тайник. В нем хранилось 146 патронов калибров 5,45 и 7,62 мм. Наличие в автомобиле боеприпасов мужчины объяснили тем, что везут «сувениры» из зоны АТО.

В этот же день в дежурную часть Славянского ГО поступило еще два сигнала об обнаружении взрывоопасных предметов. Сторож расположенной в мкр-не Артема котельной обратил внимание на углубление в земле. «Сомнительный» участок был оцеплен и осмотрен специалистами ГСЧС. Вызов оказался своевременным – на дне углубления спасатели обнаружили три заряда от подствольного гранатомета «ВОГ».

Ближе к вечеру заявка поступила с окраины Славянска, где местный житель обнаружил в посадке «растяжку», присоединенную к противотанковой мине. После необходимого комплекса мероприятий смертоносное устройство было обезврежено.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

9 апреля 2017

Пятое чемпионство ХК «Донбасс»

Тройной триумф украинских боксеров за океаном

7 апреля 2017

Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа

«Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков

Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»

«Славянский счет» - сколько стоит правда

Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат

Суд по заммэра Славянска перенесли

Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»

6 апреля 2017

Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди

«Теплица» переезжает на улицу Шевченко

В славянском музее восстанавливают историческую правду

Что читают украинские дети

Пусть читают, что хотят, лишь бы - читали

Нужны ли подросткам Достоевский и Толстой

Рожденные эволюцией

5 апреля 2017

Штепа назвала судью «хапугой» и очутилась в «пресс-хате»

В Славянске до сих пор не решили, как платить железной дороге за льготников

Новое расписание поездов через станцию Славянск

Будут ли в Славянске белить деревья и бордюры - вопрос остается открытым

Бесплатные лекарства будут доступны в 4 аптеках Славянска

Работают ли в Славянске пылесос и грейдер

Не украдут, так испортят

Михаил Легуцкий стал чемпионом Славянска по шахматам

4 апреля 2017

Победы и достижения славянских дзюдоистов

«Серебро» Ярослава Ефимцева на турнире по боксу

Сборная Славянска заняла 3-е место на чемпионате Донецкой области по кикбоксингу

14 наград славянских «вольников»

Турнир ММА «Боремся вместе»

Что означает «идеальное рабочее место» для украинцев?

На пробном тестировании будущие абитуриенты Славянска продемонстрировали небывалую явку

Также в разделе

Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат

— 7 апреля 2017 —

В Славянске неизвестные негодяи ограбили школу-интернат №1, где учатся и проживают дети-сироты и ребятишки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Читать далее ⇒

Суд по заммэра Славянска перенесли

— 7 апреля 2017 —

Назначенное на 4 апреля судебное заседание по обвинению Игоря Шаповалова (на фото) в получении неправомерной выгоды, в ходе которого должны были заслушиваться свидетели, не состоялся из-за неявки защитника и прокурора.

Читать далее ⇒

Штепа назвала судью «хапугой» и очутилась в «пресс-хате»

— 5 апреля 2017 —

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу перевели в другую камеру с неподходящими условиями. Это повлияло на состояние ее здоровья. Такую информацию на своей странице в соцсети «Фейсбук» выложил адвокат бывшей градоначальницы Дмитрий Марченко. По его словам, сделано это было специально - чтобы сломить волю его подзащитной. 

Читать далее ⇒

Славянец с ножом напал на соседа

— 31 марта 2017 —

Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали местного жителя, который нанес своему знакомому 11 ножевых ранений. Как сообщает пресс-служба подразделения. нападавший оказался пациентом психиатрической больницы.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Полицейские Славянска изымают боеприпасы»

По сообщению пресс-службы Славянского ГО НП, только за один день личный состав подразделения предотвратил три правонарушения, а возможно, и трагедии.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди

«Теплица» переезжает на улицу Шевченко

Новое расписание поездов через станцию Славянск

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа

«Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков

Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Бесплатные лекарства будут доступны в 4 аптеках Славянска

Отопительный сезон закончится на неделю раньше

Переселенцы штурмовали УСЗН

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Рожденные эволюцией

Адресный стон

Чреватое балловство

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Пятое чемпионство ХК «Донбасс»

Тройной триумф украинских боксеров за океаном

Михаил Легуцкий стал чемпионом Славянска по шахматам

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

9 апреля 2017

Пятое чемпионство ХК «Донбасс»

Тройной триумф украинских боксеров за океаном

7 апреля 2017

Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа

«Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков

Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»

«Славянский счет» - сколько стоит правда

Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат

Суд по заммэра Славянска перенесли

Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»

6 апреля 2017

Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди

«Теплица» переезжает на улицу Шевченко

В славянском музее восстанавливают историческую правду

Что читают украинские дети

Пусть читают, что хотят, лишь бы - читали

Нужны ли подросткам Достоевский и Толстой

Рожденные эволюцией

5 апреля 2017

Штепа назвала судью «хапугой» и очутилась в «пресс-хате»

В Славянске до сих пор не решили, как платить железной дороге за льготников

Новое расписание поездов через станцию Славянск

Будут ли в Славянске белить деревья и бордюры - вопрос остается открытым

Бесплатные лекарства будут доступны в 4 аптеках Славянска

Работают ли в Славянске пылесос и грейдер

Не украдут, так испортят

Михаил Легуцкий стал чемпионом Славянска по шахматам

4 апреля 2017

Победы и достижения славянских дзюдоистов

«Серебро» Ярослава Ефимцева на турнире по боксу

Сборная Славянска заняла 3-е место на чемпионате Донецкой области по кикбоксингу

14 наград славянских «вольников»

Турнир ММА «Боремся вместе»

Что означает «идеальное рабочее место» для украинцев?

На пробном тестировании будущие абитуриенты Славянска продемонстрировали небывалую явку

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top