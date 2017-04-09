Полицейские Славянска задержали «призывника ДНР»

Необычный «клиент» попал в поле зрения правоохранителей из-за своего вызывающего поведения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Славянского горотдела.

В дежурную часть подразделения поступил сигнал о том, что в одном из славянских магазинов посетитель ведет себя неадекватно и нарушает общественный порядок. Приехавшие по вызову сотрудники полиции задержали хулигана. При осмотре его вещей полицейские обнаружили справку фейковой республики о зачислении парня на должность пулеметчика «армии ДНР». Для дальнейшей проверки «пулеметчика» доставили в отделение полиции.

Наличие «повестки» 23-летний славянец объяснил тем, что недавно ездил к знакомым в Донецк. Встречу отметили выпивкой и дебошем, в результате чего компанию задержал «комендантский патруль». В итоге нарушителю предложили на выбор два варианта: арест или служба в бандформировании. Парень выбрал второе. Однако, ознакомившись поближе с условиями «службы», сбежал обратно в Славянск. Справку от «ДНР», по его словам, он сохранил, чтобы хвастаться ей перед друзьями.

Все показания задержанного в настоящее время тщательно проверяются правоохранительными органами.