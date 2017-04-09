Славянец с ножом напал на соседа

К полицейским, которые несут службу на блокпосту возле Славянска, обратился мужчина и сообщил, что недалеко от контрольного пункта на дороге лежит окровавленный человек. На указанном месте полицейские обнаружили потерпевшего с колото-резанными ранениями спины, рук и шеи. Оказав пострадавшему первую помощь, силовики вызвали медиков, которые отвезли раненого в больницу. По заключению врачей, угрозы его жизни нет.

Сотрудникам полиции 52-летний славянец рассказал, что трагический инцидент произошел во время велопрогулки, на которую он поехал со своим соседом. Когда мужчины остановились, сосед неожиданно напал на него с ножом и нанес несколько ранений, после чего сел на велосипед и уехал. Пострадавший мужчина добрался до автодороги и принялся «голосовать», однако никто, по его словам, не останавливался.

Через полчаса правоохранители задержали и доставили в отдел полиции подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель. Сбор материалов показал, что долгое время он находился на лечении в психиатрической больнице. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 КПК Украины.

Сведения по факту нападения внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией «покушение на убийство», регламентированной ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.