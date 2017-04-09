Штепа назвала судью «хапугой» и очутилась в «пресс-хате»

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу перевели в другую камеру с неподходящими условиями. Это повлияло на состояние ее здоровья. Такую информацию на своей странице в соцсети «Фейсбук» выложил адвокат бывшей градоначальницы Дмитрий Марченко. По его словам, сделано это было специально - чтобы сломить волю его подзащитной.

«С 31 марта 2017 г. Неле Игоревне Штепе изменены условия содержания в СИЗО № 27 г. Харькова. Ее перевели в другую камеру, окна которой не закрываются вообще - из-за чего температура внутри не поднимается выше 7-10 градусов. Электрические розетки не работают, из-за чего отсутствует возможность нагрева воды, чтобы помыться или просто заварить чай. В полу камеры - дыры, Неля Штепа ночью, попав ногой в одну из них, получила травму. В камере содержится 6 человек, 5 из которых постоянно курят. У Нели Штепы диагностирована аллергия на табачный дым, о чем в медицинских документах есть справка врачей, ее физическое состояние резко ухудшается! Несмотря на это она была умышленно помещена в такие условия, как мне сказал зам. начальника СИЗО - в оперативных целях. По-простому, ее поместили в пресс-хату, для того, чтобы сломить ее волю и заставить признать абсурдные обвинения! Неле - волю!!!», - пишет Дмитрий Марченко (стилистика автора сохранена).

Кстати, в интервью телеканалу «16+», которая Штепа дала 8 марта, она рассказал о камере, в которой тогда находилась. По ее словам, администрация СИЗО провела за свой счет в камере ремонт. Там установили душ, хотя ранее была просто дырка в полу и труба. В предыдущей камере Неля Штепа сидела с одной напарницей.

Добавим, что накануне указанных Дмитрием Марченко событий, 30 марта, он выложил в «Фейсбук» видео, на котором Штепа требует справедливого суда.

В ролике, длящемся менее минуты, экс-мэр Славянска успевает назвать председателя Коминтерновского райсуда Харькова Василия Буцкого «вором и хапугой», а сам суд - коррумпированным. Когда именно было снято видео, адвокат не указал.

Отметим, что заседания суда по делу Штепы, назначенные на 30 марта и 4 апреля были отложены из-за болезни судьи.