Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат

В Славянске неизвестные негодяи ограбили школу-интернат №1, где учатся и проживают дети-сироты и ребятишки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Как выяснили правоохранители, в помещение незваные гости проникали, отжав окно. Причем, свои набеги они совершали две ночи подряд. Из интерната похитили оргтехнику, кухонные принадлежности и продукты. Следы проникновения выявил сторож учебного заведения во время ночного обхода.

Осмотрев место происшествия, полицейские обнаружили отпечатки пальцев и след от обуви. Дело внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Статья предусматривает наказание в виде 6 лет лишения свободы.

- На данном этапе полиция принимает все необходимые меры, чтобы установить и задержать злоумышленника, - рассказывают в пресс-службе Славянского ГО. - Однако интернат находится в укромном, тихом месте, поэтому установить свидетелей происшествия достаточно сложно. Поэтому сотрудники Славянского горотдела призывают откликнуться всех граждан, которые имеют любую информацию, способную помочь в расследовании.