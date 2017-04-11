На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь

Сотрудники Славянского горотдела полиции приостановили незаконную торговлю фальсифицированными спиртными напитками. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

На центральный рынок полицейские выехали, чтобы проверить поступивший сигнал. Как выяснилось, информация оказалась точной.

Полицейские установили, что 54-летняя жительница Славянска, работавшая реализатором на одной из торговых точек, незаконно продавала «на разлив» достаточно широкий ассортимент алкогольной продукции: водку, портвейн, коньяк. Часть спиртных напитков была фальсификатом и хранилась тут же в обычных пластиковых бутылках.

Всю партию безакцизного «товара» правоохранители изъяли. В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по ст. 156 КУоАП «Нарушение правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями», что грозит реализатору штрафом в размере 510-1700 грн.