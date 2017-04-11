На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь

|11 апреля 2017
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Сотрудники Славянского горотдела полиции приостановили незаконную торговлю фальсифицированными спиртными напитками. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.
На центральный рынок полицейские выехали, чтобы проверить поступивший сигнал. Как выяснилось, информация оказалась точной.
Полицейские установили, что 54-летняя жительница Славянска, работавшая реализатором на одной из торговых точек, незаконно продавала «на разлив» достаточно широкий ассортимент алкогольной продукции: водку, портвейн, коньяк. Часть спиртных напитков была фальсификатом и хранилась тут же в обычных пластиковых бутылках.
Всю партию безакцизного «товара» правоохранители изъяли. В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по ст. 156 КУоАП «Нарушение правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями», что грозит реализатору штрафом в размере 510-1700 грн.
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• Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу
• Чемпионат Украины по рукопашному бою: у Шульги - «золото», у Мальцевой – «бронза»
9 апреля 2017
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• Тройной триумф украинских боксеров за океаном
7 апреля 2017
• Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа
• «Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков
• Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»
• «Славянский счет» - сколько стоит правда
• Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат
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Сотрудники Славянского горотдела полиции приостановили незаконную торговлю фальсифицированными спиртными напитками. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.