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Фотофакт

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На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь

Павел Коротенко
11 апреля 2017 Просмотров: 128 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сотрудники Славянского горотдела полиции приостановили незаконную торговлю фальсифицированными спиртными напитками. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

На центральный рынок полицейские выехали, чтобы проверить поступивший сигнал. Как выяснилось, информация оказалась точной. 

Полицейские установили, что 54-летняя жительница Славянска, работавшая реализатором на одной из торговых точек, незаконно продавала «на разлив» достаточно широкий ассортимент алкогольной продукции: водку, портвейн, коньяк. Часть спиртных напитков была фальсификатом и хранилась тут же в обычных пластиковых бутылках.

Всю партию безакцизного «товара» правоохранители изъяли. В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по ст. 156 КУоАП «Нарушение правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями», что грозит реализатору штрафом в размере 510-1700 грн.

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Комментарии к статье «На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь»

Сотрудники Славянского горотдела полиции приостановили незаконную торговлю фальсифицированными спиртными напитками. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

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