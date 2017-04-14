|14 апреля 2017
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ЧП произошло во дворе одного из городских многоэтажных домов. Двое приятелей, 42-х и 40 лет, распивали на улице спиртное. В какой-то момент у них возникла ссора с проходившими мимо двумя мужчинами.
Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой один из прохожих достал нож и ударил одного из оппонентов в живот, второго – в поясницу. После этого мужчина оперативно ретировался с места происшествия. Получившие ранения славянцы самостоятельно вызвали скорую помощь. Медики, в свою очередь, сообщили об инциденте правоохранителям. Пострадавших доставили в хирургическое отделение и прооперировали. В настоящее время, по словам медработников, их жизни ничего не угрожает.
Для того, чтобы найти злоумышленника, применившего холодное оружие, полицейским понадобилось всего несколько часов. Им оказался 61-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. Сейчас мужчина задержан.
Как сообщает пресс-служба ведомства, следственным отделом по вышеуказанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что грозит агрессивному славянцу лишением свободы на срок до 8 лет.
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13 апреля 2017
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Комментарии к статье «Житель Славянска «подрезал» двух мужчин»
ЧП произошло во дворе одного из городских многоэтажных домов. Двое приятелей, 42-х и 40 лет, распивали на улице спиртное. В какой-то момент у них возникла ссора с проходившими мимо двумя мужчинами.