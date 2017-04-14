Житель Славянска «подрезал» двух мужчин

ЧП произошло во дворе одного из городских многоэтажных домов. Двое приятелей, 42-х и 40 лет, распивали на улице спиртное. В какой-то момент у них возникла ссора с проходившими мимо двумя мужчинами.

Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой один из прохожих достал нож и ударил одного из оппонентов в живот, второго – в поясницу. После этого мужчина оперативно ретировался с места происшествия. Получившие ранения славянцы самостоятельно вызвали скорую помощь. Медики, в свою очередь, сообщили об инциденте правоохранителям. Пострадавших доставили в хирургическое отделение и прооперировали. В настоящее время, по словам медработников, их жизни ничего не угрожает.

Для того, чтобы найти злоумышленника, применившего холодное оружие, полицейским понадобилось всего несколько часов. Им оказался 61-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. Сейчас мужчина задержан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следственным отделом по вышеуказанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что грозит агрессивному славянцу лишением свободы на срок до 8 лет.