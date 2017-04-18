|18 апреля 2017
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На прошлой неделе в Славянске был выявлен случай бешенства. Об этом на аппаратном совещании 18 апреля рассказала завотделением эпиднадзора и профилактики инфекцонных заболеваний Славянского районного филиала ГосСЭС Галина Шишова.
По ее словам, пострадал житель улицы Григория Данилевского (Димитрова), который подкармливал животных в соседнем заброшенном домостроении. К привычной «компании» приблудился щенок черной масти. Животное было истощенным и отказывалось есть. Мужчина решил забрать щенка к себе домой, но при попытке приласкать, тот цапнул его за руку. Собаку умертвили, и на следующий день пострадавший лично привез труп в отделение ветеринарной медицины.
Взятый из тела животного биологический материал был отправлен на экспертизу в Харьков. Там установили, что собака была больна бешенством.
Во дворе, где произошел инцидент, а также местах возможного пребывания больного животного специалистами ветеринарной медицины была проведена дезинфекция. Решением государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в прилегающем районе объявлен карантин. Пострадавший проходит курс антирабической помощи.
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• Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев
• В Славянске бешеная собака укусила мужчину
14 апреля 2017
• Транспорт на Пасху в Славянске будет ходить больше
• Льготники сами могут выбрать санаторий для лечения
• Справка ВПЛ есть, но пособие не положено
• Полицейские Славянска помогли Интерполу
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• Житель Славянска «подрезал» двух мужчин
• Как трактовать события 9 мая 20016 года: «Слов'янська січ» выиграла суд у горсовета
• За четыре года в Славянске планируют отремонтировать больше 200 лифтов
• В Славянске начали убирать незаконные киоски
• Бездомные животные: Программа утверждена
• Мэру Славянска увеличили расходы на командировки
13 апреля 2017
• «Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»
• Давайте вернем Славянску часть утраченной истории
• Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены
• Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года
• «Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем
• Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая
12 апреля 2017
• Как идут дела с инфраструктурными проектами
• О прививках и доступных лекарствах
• Отопительный сезон в Славянске окончен
• Самовольное строительство обходится дорого
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• За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО
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На прошлой неделе в Славянске был выявлен случай бешенства. Об этом на аппаратном совещании 18 апреля рассказала завотделением эпиднадзора и профилактики инфекцонных заболеваний Славянского районного филиала ГосСЭС Галина Шишова.