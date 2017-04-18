В Славянске бешеная собака укусила мужчину

На прошлой неделе в Славянске был выявлен случай бешенства. Об этом на аппаратном совещании 18 апреля рассказала завотделением эпиднадзора и профилактики инфекцонных заболеваний Славянского районного филиала ГосСЭС Галина Шишова.

По ее словам, пострадал житель улицы Григория Данилевского (Димитрова), который подкармливал животных в соседнем заброшенном домостроении. К привычной «компании» приблудился щенок черной масти. Животное было истощенным и отказывалось есть. Мужчина решил забрать щенка к себе домой, но при попытке приласкать, тот цапнул его за руку. Собаку умертвили, и на следующий день пострадавший лично привез труп в отделение ветеринарной медицины.

Взятый из тела животного биологический материал был отправлен на экспертизу в Харьков. Там установили, что собака была больна бешенством.

Во дворе, где произошел инцидент, а также местах возможного пребывания больного животного специалистами ветеринарной медицины была проведена дезинфекция. Решением государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в прилегающем районе объявлен карантин. Пострадавший проходит курс антирабической помощи.