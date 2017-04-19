В Славянске квартирант убил хозяина дома и пять дней прятал его тело в погребе

На прошлой неделе в Славянский горотдел полиции обратилась 27-летняя жительница Запорожья, которая приехала в гости к отцу. Женщина была обеспокоена тем, что его не удалось застать ни дома, ни дозвониться — телефон к тому моменту молчал уже три дня.

Мужчина и женщина, которые снимали комнату у отца, сообщили ей, что он несколько дней назад уехал, и где сейчас находится, им неизвестно.

По указанному адресу выехали полицейские. При осмотре домовладения на полу были обнаружены пятна крови. При этом квартиросъемщики заверили полицейских, что об их происхождении ничего не знают — дескать, следы крови находятся там уже давно.

В ходе подробных расспросов сожители стали путаться в показаниях, из чего полицейские предположили, что те причастны к исчезновению хозяина дома. В итоге выяснилось, что пять дней назад во время застолья он предложил квартирантам, которые жили в доме почти год, искать другое жилье. Однако в их планы переезд не входил, из-за чего между сторонами вспыхнула ссора. В ходе нее 54-летний постоялец ударил 52-летнего владельца дома кирпичом по голове. От полученной травмы тот скончался. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник решил избавиться от тела, бросив его в погреб и засыпав строительным мусором.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.