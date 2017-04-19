 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Чем мы не Европа?

Микрорайон Артема лидирует по кражам автомобилей

Антон Скворцов
19 апреля 2017 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По информации Славянского отдела полиции, с начала года в подведомственной оперативной зоне было совершено 8 угонов транспорта и 25 краж из автомобилей.

Объектами покушений злоумышленников почти всегда становятся машины российского или советского производства, не оборудованные сигнализацией. Действуют злоумышленники преимущественно в ночное время, вскрывая замки дверей и капотов или разбивая стекла. Если в начале года подобные происшествия фиксировались преимущественно в микрорайоне Химик, то теперь по их числу стал уверенно лидировать мкр-н Артема.   

При взломе салона правонарушителей обычно интересуют личные вещи: мобильные устройства, дорогая одежда, кошельки и сумки с документами, реже - автомагнитолы. В последнее время наиболее частыми стали кражи аккумуляторов, которые, как правило, извлекаются из «Жигулей» 1-7 моделей, оставленных на неохраняемых стоянках.

Правоохранители констатируют, что владельцев машин в таких случаях подводит излишняя самоуверенность. Им кажется, что оставленный под окнами дома транспорт надежно защищен от преступных посягательств, что с оставленным на полчаса в салоне ценным имуществом ничего не случится, поэтому иногда можно вовсе не закрывать двери. Все это зачастую заканчивается написанием очередного заявления о краже.

Полиция Славянска и Лимана просит граждан быть внимательными к своему имуществу, а случайных свидетелей криминальных происшествий - проявлять бдительность и звонить по номеру «102».

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

19 апреля 2017

Под Славянском открыли памятный знак в честь капитана СБУ Геннадия Биличенко

В Славянске помнят Владимира Рыбака

Микрорайон Артема лидирует по кражам автомобилей

В Славянске квартирант убил хозяина дома и пять дней прятал его тело в погребе

В школах Славянска снова каникулы. Теперь вынужденные

«Сильные громады» составили рейтинг проблем, которые волнуют славянцев

Чем мы не Европа?

Суперкубок Донецкой области по футболу разыграют «Сапфир» и «Шахтер»

«МЮ» тормозит «Челси», «Милан» спасается в дерби

Криштиану Роналду первым забил 100 голов в Лиге чемпионов

Мадрид в полуфинале Лиги чемпионов

Славянцев ждут концерты

18 апреля 2017

СЭС призывает бороться с насекомыми и грызунами

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Об опасных перекрестках

В Славянске бешеная собака укусила мужчину

14 апреля 2017

Транспорт на Пасху в Славянске будет ходить больше

Льготники сами могут выбрать санаторий для лечения

Справка ВПЛ есть, но пособие не положено

Полицейские Славянска помогли Интерполу

Памяти павших будьте достойны, или Почему нельзя игнорировать минуту молчания

Житель Славянска «подрезал» двух мужчин

Как трактовать события 9 мая 20016 года: «Слов'янська січ» выиграла суд у горсовета

За четыре года в Славянске планируют отремонтировать больше 200 лифтов

В Славянске начали убирать незаконные киоски

Как потратят экофонд

Бездомные животные: Программа утверждена

Мэру Славянска увеличили расходы на командировки

13 апреля 2017

«Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»

Давайте вернем Славянску часть утраченной истории

Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены

Также в разделе

В Славянске квартирант убил хозяина дома и пять дней прятал его тело в погребе

— 19 апреля 2017 —

На прошлой неделе в Славянский горотдел полиции обратилась 27-летняя жительница Запорожья, которая приехала в гости к отцу. Женщина была обеспокоена тем, что его не удалось застать ни дома, ни дозвониться — телефон к тому моменту молчал уже три дня.

Читать далее ⇒

В Славянске бешеная собака укусила мужчину

— 18 апреля 2017 —

На прошлой неделе в Славянске был выявлен случай бешенства. Об этом на аппаратном совещании 18 апреля рассказала завотделением эпиднадзора и профилактики инфекцонных заболеваний Славянского районного филиала ГосСЭС Галина Шишова.

Читать далее ⇒

Полицейские Славянска помогли Интерполу

— 14 апреля 2017 —

С начала текущего года полицейские Славянска задержали 35 граждан, разыскиваемых за совершение уголовных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела полиции.

Читать далее ⇒

Житель Славянска «подрезал» двух мужчин

— 14 апреля 2017 —

ЧП произошло во дворе одного из городских многоэтажных домов. Двое приятелей, 42-х и 40 лет, распивали на улице спиртное. В какой-то момент у них возникла ссора с проходившими мимо двумя мужчинами.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Микрорайон Артема лидирует по кражам автомобилей»

По информации Славянского отдела полиции, с начала года в подведомственной оперативной зоне было совершено 8 угонов транспорта и 25 краж из автомобилей.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В школах Славянска снова каникулы. Теперь вынужденные

«Сильные громады» составили рейтинг проблем, которые волнуют славянцев

СЭС призывает бороться с насекомыми и грызунами

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Под Славянском открыли памятный знак в честь капитана СБУ Геннадия Биличенко

В Славянске помнят Владимира Рыбака

Славянцев ждут концерты

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Как потратят экофонд

О прививках и доступных лекарствах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

В сухом остатке

Рожденные эволюцией

Адресный стон

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Суперкубок Донецкой области по футболу разыграют «Сапфир» и «Шахтер»

«МЮ» тормозит «Челси», «Милан» спасается в дерби

Криштиану Роналду первым забил 100 голов в Лиге чемпионов

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

19 апреля 2017

Под Славянском открыли памятный знак в честь капитана СБУ Геннадия Биличенко

В Славянске помнят Владимира Рыбака

Микрорайон Артема лидирует по кражам автомобилей

В Славянске квартирант убил хозяина дома и пять дней прятал его тело в погребе

В школах Славянска снова каникулы. Теперь вынужденные

«Сильные громады» составили рейтинг проблем, которые волнуют славянцев

Чем мы не Европа?

Суперкубок Донецкой области по футболу разыграют «Сапфир» и «Шахтер»

«МЮ» тормозит «Челси», «Милан» спасается в дерби

Криштиану Роналду первым забил 100 голов в Лиге чемпионов

Мадрид в полуфинале Лиги чемпионов

Славянцев ждут концерты

18 апреля 2017

СЭС призывает бороться с насекомыми и грызунами

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Об опасных перекрестках

В Славянске бешеная собака укусила мужчину

14 апреля 2017

Транспорт на Пасху в Славянске будет ходить больше

Льготники сами могут выбрать санаторий для лечения

Справка ВПЛ есть, но пособие не положено

Полицейские Славянска помогли Интерполу

Памяти павших будьте достойны, или Почему нельзя игнорировать минуту молчания

Житель Славянска «подрезал» двух мужчин

Как трактовать события 9 мая 20016 года: «Слов'янська січ» выиграла суд у горсовета

За четыре года в Славянске планируют отремонтировать больше 200 лифтов

В Славянске начали убирать незаконные киоски

Как потратят экофонд

Бездомные животные: Программа утверждена

Мэру Славянска увеличили расходы на командировки

13 апреля 2017

«Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»

Давайте вернем Славянску часть утраченной истории

Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top