|19 апреля 2017
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По информации Славянского отдела полиции, с начала года в подведомственной оперативной зоне было совершено 8 угонов транспорта и 25 краж из автомобилей.
Объектами покушений злоумышленников почти всегда становятся машины российского или советского производства, не оборудованные сигнализацией. Действуют злоумышленники преимущественно в ночное время, вскрывая замки дверей и капотов или разбивая стекла. Если в начале года подобные происшествия фиксировались преимущественно в микрорайоне Химик, то теперь по их числу стал уверенно лидировать мкр-н Артема.
При взломе салона правонарушителей обычно интересуют личные вещи: мобильные устройства, дорогая одежда, кошельки и сумки с документами, реже - автомагнитолы. В последнее время наиболее частыми стали кражи аккумуляторов, которые, как правило, извлекаются из «Жигулей» 1-7 моделей, оставленных на неохраняемых стоянках.
Правоохранители констатируют, что владельцев машин в таких случаях подводит излишняя самоуверенность. Им кажется, что оставленный под окнами дома транспорт надежно защищен от преступных посягательств, что с оставленным на полчаса в салоне ценным имуществом ничего не случится, поэтому иногда можно вовсе не закрывать двери. Все это зачастую заканчивается написанием очередного заявления о краже.
Полиция Славянска и Лимана просит граждан быть внимательными к своему имуществу, а случайных свидетелей криминальных происшествий - проявлять бдительность и звонить по номеру «102».
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Комментарии к статье «Микрорайон Артема лидирует по кражам автомобилей»
По информации Славянского отдела полиции, с начала года в подведомственной оперативной зоне было совершено 8 угонов транспорта и 25 краж из автомобилей.