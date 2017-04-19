Микрорайон Артема лидирует по кражам автомобилей

По информации Славянского отдела полиции, с начала года в подведомственной оперативной зоне было совершено 8 угонов транспорта и 25 краж из автомобилей.

Объектами покушений злоумышленников почти всегда становятся машины российского или советского производства, не оборудованные сигнализацией. Действуют злоумышленники преимущественно в ночное время, вскрывая замки дверей и капотов или разбивая стекла. Если в начале года подобные происшествия фиксировались преимущественно в микрорайоне Химик, то теперь по их числу стал уверенно лидировать мкр-н Артема.

При взломе салона правонарушителей обычно интересуют личные вещи: мобильные устройства, дорогая одежда, кошельки и сумки с документами, реже - автомагнитолы. В последнее время наиболее частыми стали кражи аккумуляторов, которые, как правило, извлекаются из «Жигулей» 1-7 моделей, оставленных на неохраняемых стоянках.

Правоохранители констатируют, что владельцев машин в таких случаях подводит излишняя самоуверенность. Им кажется, что оставленный под окнами дома транспорт надежно защищен от преступных посягательств, что с оставленным на полчаса в салоне ценным имуществом ничего не случится, поэтому иногда можно вовсе не закрывать двери. Все это зачастую заканчивается написанием очередного заявления о краже.

Полиция Славянска и Лимана просит граждан быть внимательными к своему имуществу, а случайных свидетелей криминальных происшествий - проявлять бдительность и звонить по номеру «102».