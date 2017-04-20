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Фотофакт

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Славянский суд отпустил под домашний арест экс-полицейского, обвиняемого в смерти троих людей

Павел Коротенко
20 апреля 2017 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Бывшего участкового офицера Святогорска Павла Панасюка (на фото), который летом позапрошлого года стал виновником ДТП 
со смертельным исходом, горрайонный суд Славянска отпустил под домашний арест.

Напомним, что трагический инцидент произошел 1 августа 2015 года возле села Богородичное Славянского района. Пребывая за рулем своей «Тойоты» и будучи в состоянии алкогольного опьянения, Панасюк выехал на встречную полосу, где его автомобиль лоб в лоб столкнулся со «Шкодой». В салоне «Шкоды» находилась семья из Горловки – двое пожилых супругов и их 10-летний внук. В результате аварии все трое горловчан погибли. Устроивший ДТП Павел Панасюк с места преступления скрылся, даже не попытавшись оказать пострадавшим помощь. Позже его задержали сотрудники полиции.

За минувшее время, которое обвиняемый провел в следственном изоляторе Бахмута, в деле поменялись три судьи. 11 апреля Славянский горрайонный суд изменил ему меру пресечения – с содержания под стражей на домашний арест. На это решение отреагировали не только общественность и пресса. На своей странице в социальной сети «Фейсбук» глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин написал следующее: «Я крайне негативно отношусь к такому решению суда. Человек, который совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения должен находиться исключительно за решеткой. Это действительно позор судье». 

Принятое судьей решение активно обсуждалось пользователями интернета, которые массово высказывали опасение, что выход из-под стражи позволит Панасюку сбежать от правосудия на оккупированные территории. Это предположение косвенно подтверждает запрос адвоката семьи погибшего мальчика, на который он получил ответ о том, что подозреваемый уже оформил разрешение на пересечение блокпостов. Данный документ он предоставил в суде, однако на решение об изменении меры пресечения это не повлияло.

Как свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте прокуратуры Донецкой области, прокуратура намерена опротестовывать решение, принятое судьей Ириной Сидоренко и добиваться ареста нарушителя, виновного в смертельном ДТП.

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Комментарии к статье «Славянский суд отпустил под домашний арест экс-полицейского, обвиняемого в смерти троих людей»

Бывшего участкового офицера Святогорска Павла Панасюка (на фото), который летом позапрошлого года стал виновником ДТП 
со смертельным исходом, горрайонный суд Славянска отпустил под домашний арест.

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