|21 апреля 2017
|Просмотров: 97
|
Информация о том, что на жительницу города совершено разбойное нападение прямо у нее дома, поступила в полицию от соседки потерпевшей.
Как рассказала полицейским 63-летняя пенсионерка, к ней в дом ворвались двое мужчин. Непрошеные гости потребовали отдать им деньги и золотые изделия. При этом один из нападавших накинул на женщину одеяло и начал душить. Испугавшись за свою жизнь, жертва готова была отдать грабителям все, что угодно, но драгоценностей у нее просто не было. Убедившись в этом, злоумышленники разворотили печь, с которой сняли металлические элементы, и удалились.
Потерпевшая рассказала, что ранее уже видела злоумышленников и смогла описать их внешность. Это помогло оперативному задержанию негодяев. Через полчаса нападавшие - ранее судимые 39-ти и 43-летний жители Славянска - уже давали пояснения органам правопорядка.
Как выяснилось, идея пойти на грабеж пришла к ним во время застолья, когда закончился алкоголь. В качестве жертвы собутыльники выбрали одиноко проживавшую женщину, которая не могла оказать им физическое сопротивление.
Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, по факту разбойного нападения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
21 апреля 2017
• Что больше всего волнует славянцев
• Большинство работников исполкома — женщины
• Наелась лекарств, чтобы наказать родителей
• В Славянске задержан разбойник, нападавший на девушек с ножом
• Задержаны славянцы, ворвавшиеся в дом одинокой женщины
• В Славянске намечен капремонт 10 улиц
• Как в Славянске делается ямочный ремонт дорог
20 апреля 2017
• Славянский суд отпустил под домашний арест экс-полицейского, обвиняемого в смерти троих людей
• Лаборатории, подвесные потолки и мультимедийные доски: опорная школа Славянска обещает стать лучшей в области
• Елена Шестопалова: «Смотрите, как я вижу мир»
• Ремонт дорог в Славянске в расследованиях и петициях
• Ямы на дорогах не освобождают нарушителей ПДД от ответственности
• В музее открылась выставка в честь Михаила Петренко
• Квест и новый арт-объект в сквере «Мечта»
• Заскоки
19 апреля 2017
• Под Славянском открыли памятный знак в честь капитана СБУ Геннадия Биличенко
• В Славянске помнят Владимира Рыбака
• Микрорайон Артема лидирует по кражам автомобилей
• В Славянске квартирант убил хозяина дома и пять дней прятал его тело в погребе
• В школах Славянска снова каникулы. Теперь вынужденные
• «Сильные громады» составили рейтинг проблем, которые волнуют славянцев
• Суперкубок Донецкой области по футболу разыграют «Сапфир» и «Шахтер»
• «МЮ» тормозит «Челси», «Милан» спасается в дерби
• Криштиану Роналду первым забил 100 голов в Лиге чемпионов
• Мадрид в полуфинале Лиги чемпионов
18 апреля 2017
• СЭС призывает бороться с насекомыми и грызунами
• Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев
— 21 апреля 2017 —
В Славянске 13-летняя девочка пыталась покончить жизнь самоубийством из-за ссоры с родителями. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.
— 21 апреля 2017 —
В пятницу, 14 апреля, в Славянске был задержан мужчина, дважды нападавший на девушек с целью ограбления.
— 20 апреля 2017 —
Бывшего участкового офицера Святогорска Павла Панасюка (на фото), который летом позапрошлого года стал виновником ДТП
со смертельным исходом, горрайонный суд Славянска отпустил под домашний арест.
— 19 апреля 2017 —
По информации Славянского отдела полиции, с начала года в подведомственной оперативной зоне было совершено 8 угонов транспорта и 25 краж из автомобилей.
Приветствую, гость! Вход
21 апреля 2017
• Что больше всего волнует славянцев
• Большинство работников исполкома — женщины
• Наелась лекарств, чтобы наказать родителей
• В Славянске задержан разбойник, нападавший на девушек с ножом
• Задержаны славянцы, ворвавшиеся в дом одинокой женщины
• В Славянске намечен капремонт 10 улиц
• Как в Славянске делается ямочный ремонт дорог
20 апреля 2017
• Славянский суд отпустил под домашний арест экс-полицейского, обвиняемого в смерти троих людей
• Лаборатории, подвесные потолки и мультимедийные доски: опорная школа Славянска обещает стать лучшей в области
• Елена Шестопалова: «Смотрите, как я вижу мир»
• Ремонт дорог в Славянске в расследованиях и петициях
• Ямы на дорогах не освобождают нарушителей ПДД от ответственности
• В музее открылась выставка в честь Михаила Петренко
• Квест и новый арт-объект в сквере «Мечта»
• Заскоки
19 апреля 2017
• Под Славянском открыли памятный знак в честь капитана СБУ Геннадия Биличенко
• В Славянске помнят Владимира Рыбака
• Микрорайон Артема лидирует по кражам автомобилей
• В Славянске квартирант убил хозяина дома и пять дней прятал его тело в погребе
• В школах Славянска снова каникулы. Теперь вынужденные
• «Сильные громады» составили рейтинг проблем, которые волнуют славянцев
• Суперкубок Донецкой области по футболу разыграют «Сапфир» и «Шахтер»
• «МЮ» тормозит «Челси», «Милан» спасается в дерби
• Криштиану Роналду первым забил 100 голов в Лиге чемпионов
• Мадрид в полуфинале Лиги чемпионов
18 апреля 2017
• СЭС призывает бороться с насекомыми и грызунами
• Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Задержаны славянцы, ворвавшиеся в дом одинокой женщины»
Информация о том, что на жительницу города совершено разбойное нападение прямо у нее дома, поступила в полицию от соседки потерпевшей.