Задержаны славянцы, ворвавшиеся в дом одинокой женщины

Информация о том, что на жительницу города совершено разбойное нападение прямо у нее дома, поступила в полицию от соседки потерпевшей.

Как рассказала полицейским 63-летняя пенсионерка, к ней в дом ворвались двое мужчин. Непрошеные гости потребовали отдать им деньги и золотые изделия. При этом один из нападавших накинул на женщину одеяло и начал душить. Испугавшись за свою жизнь, жертва готова была отдать грабителям все, что угодно, но драгоценностей у нее просто не было. Убедившись в этом, злоумышленники разворотили печь, с которой сняли металлические элементы, и удалились.

Потерпевшая рассказала, что ранее уже видела злоумышленников и смогла описать их внешность. Это помогло оперативному задержанию негодяев. Через полчаса нападавшие - ранее судимые 39-ти и 43-летний жители Славянска - уже давали пояснения органам правопорядка.

Как выяснилось, идея пойти на грабеж пришла к ним во время застолья, когда закончился алкоголь. В качестве жертвы собутыльники выбрали одиноко проживавшую женщину, которая не могла оказать им физическое сопротивление.

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, по факту разбойного нападения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.