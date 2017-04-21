В Славянске задержан разбойник, нападавший на девушек с ножом

В пятницу, 14 апреля, в Славянске был задержан мужчина, дважды нападавший на девушек с целью ограбления.

В одном случае он получил отпор – потенциальная жертва брызнула ему в лицо из газового баллончика. Вторая попытка завладеть чужим имуществом тоже не увенчалась успехом: на крик жертвы прибежали двое мужчин и прибыл находившийся неподалеку полицейский патруль.

Задержанный был доставлен в отдел полиции. Им оказался 50-летний местный житель. Полицейские установили, что он причастен к совершению еще одного вооруженного нападения.

В середине февраля злоумышленник, также вооружившись ножом, высматривал себе жертву возле одного из супермаркетов в микрорайоне Артема. Выбрав молодую хрупкую девчонку, он подошел к ней в темном переулке, приставил нож и стал требовать деньги. При себе денег у нее не было, и, опасаясь за свою жизнь, она сказала, что может взять дома банковскую карту и снять деньги. 19–летняя студентка была настолько напугана, что, даже находясь у банкомата в людном месте, побоялась позвать на помощь. Тогда разбойник поживился 300 гривнями. Легкость, с которой достались деньги, вдохновила его на дальнейшие «подвиги».

По факту происшествия открыто уголовное производство согласно ч. 1 ст. 187 «Разбой» УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.