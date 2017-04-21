Наелась лекарств, чтобы наказать родителей

В Славянске 13-летняя девочка пыталась покончить жизнь самоубийством из-за ссоры с родителями. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.

О ЧП полицейские узнали от медиков. Как рассказали врачи, в отделение поступила несовершеннолетняя, у которой диагностировали алкогольное и медикаментозное отравление. В больницу девочку доставили родители.

Как выяснили правоохранители, накануне девушка поздно пришла домой. В качестве наказания родители запретили ей выходить на улицу. Дождавшись, когда взрослые уйдут, девчонка нашли дома вино, выпила его, а потом наелась «разных лекарств». Таким образом, по ее словам, она протестовала против «домашнего ареста». К счастью, родители вскоре вернулись, и их дочь осталась жива. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. С девочкой работают полицейские и психологи.