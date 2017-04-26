Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

|26 апреля 2017
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Славянский горрайонный суд вынес решение по уголовному производству, возбужденному в отношении одного из организаторов незаконного «референдума», проходившего в Славянске 11 мая 2014 года.
В действиях, подпадающих под ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), обвинялся учитель физики и информатики славянской ООШ №10 Андрей Шалда (на фото). Поскольку обвиняемый еще на первичном этапе рассмотрения дела признал свою вину, судебный процесс проходил по упрощенной процедуре. В своих показаниях Шалда делал акцент на то, что к участию в «референдуме» его принудили вооруженные автоматами люди. Кроме того, он сообщил, что в тот период пытался покинуть город, но не нашел такой возможности.
Изучив предоставленные прокуратурой материалы, подтверждающие, что 11 мая 2014 г. Андрей Шалда возглавлял «комиссию», работавшую в здании химико-механического техникума, и не выявив в действиях фигуранта отягчающих обстоятельств, суд принял решение назначить обвиняемому в качестве наказания 5 лет лишения свободы, с испытательным сроком в 2 года.
Отметим, что решение суда вызвало довольно бурный резонанс среди пользователей социальных сетей. Самый задаваемый в комментариях вопрос касался того, продолжит ли Андрей Шалда работать преподавателем в школе. Наиболее дотошные комментаторы даже цитировали трудовой кодекс, 41-я статья которого гласит, что аморальный поступок, совершенный работником сферы образования, может быть основанием для расторжения с ним контракта. Считают ли в гороо посягательство на неприкосновенность Украины аморальным поступком – пока непонятно.
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23 апреля 2017
• «Шахтер» одолел «Динамо» в Киеве
• Как безопасно и выгодно снять квартиру во Львове?
• Чемпионат Донецкой области по хортингу: спортсмены БК «Триада» завоевали три медали
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Комментарии к статье «Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком»
Славянский горрайонный суд вынес решение по уголовному производству, возбужденному в отношении одного из организаторов незаконного «референдума», проходившего в Славянске 11 мая 2014 года.