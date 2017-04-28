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Фотофакт

Эффект проседания

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

Светлана Вьюниченко
28 апреля 2017 Просмотров: 9 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Очередной жертвой аферистов стала славянская пенсионерка, 1940 года рождения. Заявление в полицию поступило от ее 43-летней дочери.

Как выяснилось, домой к 77-летней женщин пришел молодой мужчина. Он представился членом «Клуба книг» и рассказал, что, заказывая литературу по почте, пенсионерка, сама того не зная, стала участником розыгрыша призов. Более того, победив в нем, она выиграла телевизор. Чтобы получить приз, нужно было оплатить 974 грн. 

Обрадовавшись свалившемуся счастью, женщина отдала деньги. Взамен ей выдали квитанцию, которую нужно было предъявить на почте, чтобы получить посылку с телевизором. 

На почту жительница Славянска ходила около двух недель. Посылка все не приходила, и только тогда она решилась рассказать о «выигрыше» дочери.  

Как сообщили в пресс-службе Славянского ГО, в настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника.  По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

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Комментарии к статье «Сбережения в обмен на виртуальный телевизор»

Очередной жертвой аферистов стала славянская пенсионерка, 1940 года рождения. Заявление в полицию поступило от ее 43-летней дочери.

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Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

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Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

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