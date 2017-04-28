Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

|28 апреля 2017
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Очередной жертвой аферистов стала славянская пенсионерка, 1940 года рождения. Заявление в полицию поступило от ее 43-летней дочери.
Как выяснилось, домой к 77-летней женщин пришел молодой мужчина. Он представился членом «Клуба книг» и рассказал, что, заказывая литературу по почте, пенсионерка, сама того не зная, стала участником розыгрыша призов. Более того, победив в нем, она выиграла телевизор. Чтобы получить приз, нужно было оплатить 974 грн.
Обрадовавшись свалившемуся счастью, женщина отдала деньги. Взамен ей выдали квитанцию, которую нужно было предъявить на почте, чтобы получить посылку с телевизором.
На почту жительница Славянска ходила около двух недель. Посылка все не приходила, и только тогда она решилась рассказать о «выигрыше» дочери.
Как сообщили в пресс-службе Славянского ГО, в настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество».
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• «Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку
• Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский
• Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев
• «Музыкальный батальон» в Славянске
26 апреля 2017
• Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»
• В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев
• Флюорограф на Химике: процесс пошел
• Грейдеровку улиц взяли на контроль
• В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда
• Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка
• В Славянске объявлен очередной субботник
• Мастера спорта получили удостоверения
• Экологическими проектами займется область
• Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение
• В Славянске задержали бандероль с «кайфом»
• Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком
25 апреля 2017
• Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах
• Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо
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Очередной жертвой аферистов стала славянская пенсионерка, 1940 года рождения. Заявление в полицию поступило от ее 43-летней дочери.