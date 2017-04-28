Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

Очередной жертвой аферистов стала славянская пенсионерка, 1940 года рождения. Заявление в полицию поступило от ее 43-летней дочери.

Как выяснилось, домой к 77-летней женщин пришел молодой мужчина. Он представился членом «Клуба книг» и рассказал, что, заказывая литературу по почте, пенсионерка, сама того не зная, стала участником розыгрыша призов. Более того, победив в нем, она выиграла телевизор. Чтобы получить приз, нужно было оплатить 974 грн.

Обрадовавшись свалившемуся счастью, женщина отдала деньги. Взамен ей выдали квитанцию, которую нужно было предъявить на почте, чтобы получить посылку с телевизором.

На почту жительница Славянска ходила около двух недель. Посылка все не приходила, и только тогда она решилась рассказать о «выигрыше» дочери.

Как сообщили в пресс-службе Славянского ГО, в настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество».